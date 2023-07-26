台南市消防局辦理公文實務應用講習　提升公文寫作知能

▲台南市消防局為提升人員公文製作與文書處理品質，26日上午於7樓禮堂辦理「2023年度公文處理程序實務應用講習」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局為提升人員公文製作與文書處理品質，26日上午於7樓禮堂辦理「2023年度公文處理程序實務應用講習」，參訓人員為主任秘書以下層級主管、內勤單位人員及各救災救護大隊組長等約180名。

這次課程主題為「文書處理及實務上常見問題」，特邀前中央警察大學副校長莊德森先生擔任講師，莊講師具有專業且豐富的教學經歷，現仍於中央警察大學教授公文課程，累積多年公文寫作心得與經驗，並出版公文寫作書籍《最新文書處理及習作》，藉由莊講師的公文寫作專業及淺顯易懂的講授，深化同仁對公文處理之瞭解與應用。

本次授課重點在於基本公文處理程序、實務應用及常見問題等，針對基礎部分，公務員公文簽辦時除熟稔公文處理流程外，應力求簡淺明確、段落條理分明及把握時限處理等原則；實務應用部分，在於公文處理技巧及應用上之常見問題等。





消防局長李明峯表示，該局致力於提升公文品質與效率，公文處理之優劣，代表著機關整體素質的良窳，人員撰擬公文態度，需認真客觀、公正嚴謹與不斷勤練，才能成為一位稱職有能力的公務員，藉由本次莊講師理論及實務並重的課程分享，強化同仁公文處理應有觀念，提升本局行政效能。