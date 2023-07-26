烏日大排漂浮「惡臭奶茶」！無良商偷倒強酸廢油A近億　7人收押

▲▼不法油品業者將廢油傾倒烏日大排，1年多來暴利近億，7人全收押。（圖／保七提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市經營油品公司的曾姓男子4、5年前就開始「一油兩賣」，將回收油添加新油後再賣一次，直到去年添了新油也沒用之後，委託運輸業的張姓男子處理，不料張男竟載去烏日區傾倒大排水溝，整條大排全是奶茶色的強酸液體，嚴重污染環境，保七總隊今年5月獲報循線逮捕曾男等7人，不法獲利近億元，全案依廢棄物清理法送辦且羈押獲准。

台中市環保局5月間接獲烏日區番仔園民眾檢舉，每到夜晚就有多輛槽車載運不明液體傾倒里內一條大排水溝，散發濃濃惡臭，隔天一看，大排水溝全是奶茶色，雖然不是農業用的灌溉溝渠，但也嚴重污染水質，環保人員立即通報保七總隊。

保七第二中隊第三大隊經多日循線蒐證，5月16日兵分多路逮捕曾男、張男等7人，經營油品的曾男，不但販賣新油給金屬加工工廠，還負責回收，曾男為省成本，將回收油添加新油後再低價賣出，直到添加多次油品不能再用了，便委託張男清運，豈料，張男竟是載運到烏日偷倒。

保七採樣發現，槽體內廢切削油混合物PH值小於2屬強酸，含有超標的銅、鉻、鉛等有害物質，經溯源追查，查獲多家油品販賣公司，都未領有廢棄物清除及處理許可執照，粗估不法所得高達1億元。

保七逮捕曾男等7人，依廢棄物清理法送辦起訴，且全都羈押禁見獲准。