保育凶狠圓軸蟹　保七攜手台江處全力護蟹獵捕將開罰！

▲為保護兇狠圓軸蟹順利繁衍，保七總隊第七大隊，配合台江國家公園管理處於今年7、8月陸蟹降海釋幼遷徙高峰期，在青草崙堤防防汛道路執行護蟹專案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

分布於西南沿海的「凶狠圓軸蟹」為台灣目前體型最大的陸蟹，也是台江國家公園常見物種之一，台江國家公園青草崙地區的兇狠圓軸蟹體型之大更是罕見，但每年繁殖期，數以千計雌蟹「降海釋幼」，卻面臨路殺及人為捕捉危機。

▲兇狠圓軸蟹。（圖／翻攝台江國家公園，下同）

凶狠圓軸蟹繁殖季期間，在城西夢幻湖地區堤岸一帶，大腹便便的雌蟹天黑後成群結隊自防風林往海邊移動，先越過馬路再爬上陡峭的海堤斜坡，一路如戰士般越過重重關卡，過關斬將才能抵達海的那一端。往往抱卵母蟹被車輛壓死，數以萬計的陸蟹寶寶就跟著一起命喪輪下。

為保護兇狠圓軸蟹順利繁衍，保七總隊第七大隊，配合台江國家公園管理處於今年7、8月陸蟹降海釋幼遷徙高峰期，在青草崙堤防防汛道路執行護蟹交通管制，並不定期安排護蟹勤務加強夜間巡邏，強化維護該區域的生態安全，並針對違法獵捕陸蟹行為，加強告發取締，防制任何不法行為，全面守護凶狠圓軸蟹平安長大。

保七總隊第七大隊呼籲：於國家公園區域內獵捕陸蟹行為已違反國家公園法第13條第2款處罰1千元以下罰鍰；其情節重大，致引起嚴重損害者，處1年以下有期徒刑、拘役或1千元以下罰金，請民眾勿以身試法，你我共同守護國家公園美好的生態與景觀。