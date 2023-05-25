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社會 社會焦點 保障人權

落難山老鼠爆出盜採家族！警抄扣大批珍貴林木　12人被捕3收押

記者蔡文淵／苗栗報導

有一組家族式山老鼠集團長期盜伐觀霧地區珍貴林木，警方專案小組調查及勘查後，日前兵分多路收網、進行拘提行動，查獲鄭姓主嫌為首共12人的盜伐集團，查扣珍貴林木樹材、藝品及作案工具，估計市價超過200萬元，檢查官問訊後，其中鄭姓主嫌等3人檢方聲請羈押獲准。

▲▼警方經8個多月蒐證調查，查獲觀霧地區家族式盜伐集團，逮捕12人，其中3人收押（圖／警方提供）

▲警方經8個多月蒐證調查，查獲觀霧地區家族式盜伐集團，逮捕12人，其中3人收押（圖／警方提供，下同）

據了解，去年6月15日新竹縣消防局接獲通報山難救助，鄭男與另一名何姓男子在山區待援，現場發現遺留背架及繩索，警方察覺案情不單純。保七總隊第五大隊會同新竹林管處及當地警方調查後，懷疑有從事盜伐之情事。

調查中發現鄭姓主嫌覬覦大觀霧地區珍貴林木，吸收親友共組盜伐集團，集團分工有盜伐組、搬運組、把風組(小蜜蜂)，他們在山區國有林班地內竊取檜木樹瘤，最後再由鄭嫌等人將所竊得之樹瘤運至熟識的收贓處販售牟利，每次獲利數萬至十餘萬元不等。

經過8個多月的調查及現場勘查，於今年2月16日起至5月上旬，在新竹縣尖石鄉、竹東鎮、竹北市及關西鎮等地兵分10餘處所執行搜索、拘提行動，動員近百餘名警力、20 餘名林務人員，查獲鄭姓主嫌共12人之盜伐集團，涉嫌盜伐大觀霧地區珍貴林木，計查扣臺灣扁柏、肖楠、紅檜等樹瘤 24 塊、木藝品(共計 617 公斤)、鏈鋸及載運車輛等贓證物，估計市價超過新臺幣200餘萬元。

警方蒐證調查完畢後，於5月23日將鄭嫌等12人依涉嫌組織犯罪防制條例、森林法、竊盜及贓物等罪嫌移送新竹地檢署偵辦，訊後鄭姓主嫌等3人經檢方向法院聲請羈押獲准。

▲▼警方經8個多月蒐證調查，查獲觀霧地區家族式盜伐集團，逮捕12人，其中3人收押（圖／警方提供）

▲▼警方經8個多月蒐證調查，查獲觀霧地區家族式盜伐集團，逮捕12人，其中3人收押（圖／警方提供）

▲▼警方經8個多月蒐證調查，查獲觀霧地區家族式盜伐集團，逮捕12人，其中3人收押（圖／警方提供）

▲▼警方經8個多月蒐證調查，查獲觀霧地區家族式盜伐集團，逮捕12人，其中3人收押（圖／警方提供）

▲▼警方經8個多月蒐證調查，查獲觀霧地區家族式盜伐集團，逮捕12人，其中3人收押（圖／警方提供）

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