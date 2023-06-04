泰男子在家睡午覺…慘被「潑酸偷襲」　隔壁住戶突搬空失蹤

記者張寧倢／編譯

泰國中部北欖府一名46歲男子日前在租屋處睡午覺時，突然被人潑灑強酸，臉和頸部疼痛灼熱。當局人員抵達現場發現男子痛苦蹲地、雙眼緊閉，遂將他的眼部纏上繃帶後送醫。男子昨晚才因噪音問題與隔壁鄰居打架鬧上警局，結果他被潑酸報案時，隔壁房早已人去樓空，作為唯一嫌疑人的鄰居「正巧」臨時搬走。

▲泰國46歲男子睡午覺時突被人潑酸。（圖／翻攝自YouTube）

綜合Sanook等泰國媒體報導，46歲受害者納堤（Nathee）來自泰國最北端的清萊府，他在北欖府首府一棟兩層樓公寓建築，承租了位於二樓的8號房。警方3日下午4點獲報，有人在租屋處被潑酸，隨即與當地基金會一同前往現場，發現納堤蹲坐在公寓二樓的陽台走廊上，雙眼無法睜開，臉部與頸部灼熱疼痛，基金會工作人員為他包紮急救後，將他抬上救護車送醫。

警方在受害者的房間內發現一瓶寫著鹽酸鏹水（強酸）的玻璃瓶，房內地板與牆壁也發現了潑酸侵蝕的痕跡。納堤表示，他並不知道行凶者是誰，因為襲擊當下他正在房間門邊休息睡覺。不過他特別提到，自己昨晚曾與9號房鄰居因為音樂放太大聲而發生爭執，還演變成肢體衝突，引發警方介入，導致他不得不在警察局處理此事，因此幾乎沒睡好。

▲納提在二樓租屋處門外走廊求援，並被送醫。（圖／翻攝自YouTube）

另一名居民受訪時表示，納堤和住他隔壁9號房的鄰居昨晚都雙雙喝醉後確實有發生爭執，但隔壁鄰居已經在中午左右搬出租房，當天下午隨即發生潑酸攻擊。當局表示，目前已經收集了鹽酸瓶、監視器紀錄等證據，正在等待指紋等分析結果，並已同步要求搬走的9號房租客到警局說明案情，因為現階段這名租客是唯一的嫌疑人。