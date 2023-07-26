杜蘇芮來襲！拆除作業提前施工　42年台南開元陸橋成回憶

記者林悅／台南報導

擁有42年歷史的開元陸橋因應鐵路地下化工程，原訂25日進行的南鐵地下化工程開元陸橋第一階段吊梁作業，因杜蘇芮颱風來襲，而提前1天展開橋體實體拆除作業，依3階段施工規劃，鐵道局南工處利用夜間無火車通行時段施工，陪伴台南42年歲月的開元陸橋，終將告別走入台南的歷史，成為台南人的回憶。

▲擁有42年歷史的開元陸橋因應鐵路地下化工程分3階段進行拆除作業，第一階段吊梁拆除作業，因「杜蘇芮」颱風來襲而提前進行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鐵道局南工處指出，工程兼顧鐵路維持正常運駛，開元陸橋橋梁實體拆除作業，從跨越鐵道的最高這一段橋跨先執行吊樑作業，以確保日後整體橋梁拆除工程安全，己使用重機具卸吊下來的橋梁，將依3階段計劃進行拆除作業，交通中斷時間至少長達2年。

鐵道局南工處自7月5日起封閉開元陸橋並分3階段施工拆除；第1階段2023年7月5日至8月9日，先針對橋樑跨軌段進行夜間施工拆除，橋下平面道路並未封閉可維持通行；第2階段8月14日至9月2日，此段期間為緊鄰陸橋側南二中暑假校園使用空檔，北門路交通流量較平日少，將利用此期間封閉開元陸橋西側北門路段進行橋梁拆除，完成後原橋下北門路段將拓寬至雙向5車道並開放通行；第3階段9月3日至10月4日，此階段將拆除開元陸橋東側路段橋梁，完成後原橋下空間將增闢停車格位供民眾停放。



據了解，45年前尚未拓寬的開元路身為往來市區及永康的重要道路，因不堪車流量的增加，尤以跨越鐵路平交道的壅塞情形更是嚴重交通問題，為了舒緩車輛堵塞在平交道的危險，解決開元路、東豐路兩處平交道過近的情形，台南市政府決議在開元路跨越鐵路路段興建一座橋樑紓緩交通，這座橋樑就是1981年4月完工通行的「開元陸橋」。

▲，陪伴台南42年歲月的開元陸橋，終將告別走入台南的歷史洪流成為台南人的回憶。

開元陸橋42年默默服務民眾，惟因應南鐵地下化工程，已於7月5日展開拆除，工程由鐵道局南工處負責，台南市文化局也積極爭取將卸除的開元陸橋橋碑融入綠廊道規畫，盼重現市民集體記憶。