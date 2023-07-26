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社會 社會焦點 保障人權

對撞砂石車！金門18歲騎士顱內出血　駕駛：看到他在玩手機

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門縣金寧鄉伯玉路二段與盤果路口，昨(25日)14時許發生一起交通事故，18歲許姓男騎士行經該路段時，疑似滑手機沒注意前方，撞上由陳姓男子駕駛的左轉砂石車，造成許男右膝骨折、臚內出血。砂石車駕駛則表示「有看到他好像在玩手機」，雙方酒測值皆為0，至於詳細肇事原因由金城分局釐清中。

▲▼金門車禍 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門一名剛領照的18歲騎士迎面撞砂石車。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門車禍 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲騎士迎面撞砂石車。（圖／記者林名揚翻攝）

從監視器影片可看到，路口燈號轉為綠燈，砂石車隨即左轉，而直行車輛見狀紛紛減速，而許男並未減速，直直撞上砂石車右側車身後倒地。駕駛指出，「我有看到他好像在玩手機的樣子，還加油門」，並表示已經將砂石車的行車紀錄器交給警方。

▲▼金門車禍 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲砂石車駕駛說他看到騎士疑似在滑手機。（圖／記者林名揚翻攝）

警方指出，該起事故發生於25日下午14時許，陳男駕駛砂石車沿伯玉路二段左轉盤果路，與對向直行許男騎乘的機車發生碰撞，事故造成機車前車頭毀損，許男右腳骨折，有顱內出血情形，由消防隊送部立金門醫院做進一步治療，雙方駕駛於現場經警方實施酒測，未有飲酒情形，至於肇事原因由金城分局釐清中。

▲▼金門車禍 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲手機殼掉在砂石車上面。（圖／記者林名揚翻攝）

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