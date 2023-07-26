杜蘇芮進逼！台鐵南迴線今17時後停駛　退費規定出爐

▲杜蘇芮颱風來襲，台鐵公布行駛異動。（資料圖／記者楊漢聲翻攝）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風進逼，暴風圈威脅東南部，台鐵今(26日)宣布，南迴線高雄－台東間下午17時以後對號列車停駛，區間車視風雨情況機動行駛，西部幹線和東部幹線、各支線則正常行駛。

台鐵宣布，受杜蘇芮颱風影響，南迴線高雄－台東間17時以後對號列車停駛，其中順行列車-324次台東=台南間停駛，428次台東=新左營間停駛、328次台東=新左營全區間停駛、434次台東=新左營間停駛。

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此外，南迴線逆行列車-165次潮洲=台東間停駛；317次枋寮=台東間停駛；323次枋寮=台東間停駛；385次潮州=台東間停駛；327次新左營=台東全區間停駛。枋寮=台東間區間車17時以後視風雨狀況機動行駛。

另西部幹線基隆=潮州間正常行駛。東部幹線台北=花蓮=台東間正常行駛。各支線包括平溪線、深澳線、內灣線、集集線、沙崙線均正常行駛。

台鐵表示，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。使用信用卡購票旅客，未攜帶原購票信用卡可由車站主管於票面簽證退現金。

