杜蘇芮最新風雨預報出爐！豪雨轟2地達「颱風假」標準

▲杜蘇芮來襲，7/26上午最新雨量預測。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風暴風圈估下午觸陸，氣象局今(26日)上午最新風雨預報出爐，未來24小時累積降雨，花蓮縣山區和台東縣山區皆達250到400毫米、兩縣市平地估200至340毫米，累積雨量居冠，花東山區4天內總雨量更上看1千毫米，2縣市皆達雨量可停班停課標準。但實際放假宣布與否，還是要以各縣市權責機關發布為準。

依天然災害停止上班及上課作業辦法規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

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根據停班停課雨量參考基準，對照氣象局公布最新預估未來24小時累積雨量，台東縣山區為250毫米至400毫米，達山區雨量警戒值200毫米；花蓮縣山區250毫米至400毫米，達不分山區或平地的警戒值350毫米。不過實際仍以各權責機關宣布為準。

▲氣象局公布最新雨量預報。（圖／氣象局）

此外，根據氣象局公布昨(25日)起到周五(28日)累積雨量預報，花蓮和台東山區都可能累積700至1000毫米累積雨量、高雄和屏東也有400至700毫米、宜蘭縣300至500毫米。

平地部分，花蓮、台東能累積4天總雨量為400至700毫米、恆春半島300至500毫米、屏東縣200至400毫米。

風力部分，蘭嶼綠島今天中午前陣風可達10-11級，符「陣風10級以上」停班課參考基準。

▼杜蘇芮來襲，7/26上午最新風力預測。（圖／氣象局）