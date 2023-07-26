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8旬翁訪友摔車迷途20小時　台中警荒林中尋獲送醫

記者哈勇嘎奧／台中報導

一名87歲的葉姓老翁於24日16時許騎乘機車欲至石岡區天皇宮卻一夜未歸，朋友於25日0時許接到葉翁的電話，稱他迷途後在不明地點騎車自摔，不知道要怎麼辦？友人隨即通知葉姓老翁的弟弟，報案請求警方協助。大雅分局接獲報案後，試圖撥打葉姓老翁手機，但皆轉為語音信箱無法聯繫。警方緊急調閱葉翁的行車軌跡及手機定位，發現可能位置落在東勢區豐勢路新盛里附近，遂轉報東勢分局協尋。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲老翁迷途在荒林中過夜，20小時後被警方尋獲送醫小時後被警方尋獲送醫。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝，下同）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

東勢分局接獲轉報後，土牛派出所警員立即調閱轄內路口監視器，發現葉姓老翁於24日17時許曾騎乘機車行經石岡區豐勢路及和盛街，並左轉進入營林巷後即無其他畫面。員警考量到颱風將至，必須抓緊時間找到人，否則老翁的處境會更加危險、搜救難度也會提升，副所長謝庭龍遂帶領警員曾裕文、劉宇城至營林巷加強搜尋，不久後便在營林巷深處，八堡圳源頭附近的一處荒地上發現葉姓老翁機車，但仍未見老翁，員警趕緊通報消防單位於附近展開搜索。▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

副所長謝庭龍敏銳地發現某處荒地上的草有被壓過的痕跡，順著痕跡往前搜尋終於在25日12時許找到葉姓老翁。警消合力將葉姓老翁救出時，其正虛弱的躺在荒地低窪處，手腳多處擦傷，所幸無生命危險，立即由119救護車送往衛生福利部豐原醫院治療。

葉翁的親友表示，老翁的身體情況在送醫後已逐漸恢復，他受困的地方非常荒涼，人煙稀少，還好有警察、消防人員不辭辛勞地接力搜索、救援，才能趕在颱風陸上警報發布之前就將人找到送醫，否則後果將不堪設想。

東勢警分局呼籲，民眾應多加注意家中年長者外出動向，若有失智或易走失現象，可配戴定位手環，或是將家屬聯絡資訊放置在明顯處，可加速警方尋獲失蹤長者的速度。▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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