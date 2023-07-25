國際化學奧林匹亞競賽揭曉　台學生奪3金1銀「世界第3」

▲國際化學奧林匹亞競賽，台灣學生奪3金1銀，世界排名第3，圖為參賽學生（左至右）馬靖超、吳仲崴、李沛遠、周宇凡。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

第55屆國際化學奧林匹亞競賽成績昨（24日）揭曉，代表我國參賽的4名台灣學生，隨團在7月15日飛往瑞士參賽，在89個國家、348名參賽學生中，總共拿下3金、1銀的佳績，國際排名為第3名。

本屆國際化學奧林匹亞競賽由瑞士舉辦，共有89個國家、348名學生參賽，台灣則有周宇凡等4人參賽，最後奪下3金1銀，略遜色於去年的4金，其中建國中學周宇凡（個人排名第12名）、馬靖超（個人排名第31名）及新竹實中生李沛遠（個人排名第39名）等3人拿下金牌，建國中學吳仲崴（個人排名第82名）獲得銀牌。

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教育部表示，我國代表隊由國內大學10多名教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初賽、複賽、選拔營、決選營4階段，從全國125所學校、2059名學生中選出4名學生代表參賽。代表團由台師大教授呂家榮擔任領隊，台大教授林萬寅、副教授王宗興、中研院研究員尤嘯華及建中教師譚利亞等人，隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。

對於獲獎學生，教育部指出，為獎勵學生優異表現，根據「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另在競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發20萬元、10萬元及5萬元獎學金。

教育部國教署則表示，我國從1992年起參加國際化學奧林匹亞競賽，迄今已選送逾百位學生參賽，獲得無數佳績。未來將持續選、培訓優秀學生參加本項競賽，以促進國際交流，拓展學生國際視野，並爭取榮譽。

▲國際化學奧林匹亞競賽，台灣學生奪下3金1銀，國際排名第3。（圖／教育部提供）