性平法關鍵條文達共識！未成年禁師生戀　權勢關係入法規範

▲教文會今天下午進行性平法草案逐條審議，朝野立委在關鍵條文達成共識。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

立法院教文會今（20日）進行《性別平等教育法》（性平法）逐條審議，外界關切的師生戀問題，稍早朝野立委取得共識，將「校長或教職員工違反與性或性別有關的專業倫理」，明確訂定為對象為與「未成年開展親密關係」，或「利用不對等權勢」在進行教學等狀況下發展違背專業倫理關係，同時也將學生進行校外實習場域納入適用性平法。

行政院院會上周通過教育部擬具的《性別平等教育法》修正草案，特別把軍警校院及少年矯正學校納入適用對象，並嚴格禁止發展違反專業倫理行為，也就是禁止師生戀，若情節嚴重，最重可終身解聘，但也被質疑可能違憲，立院教文會今天下午逐條審議性平法修正草案，上述內容也成為朝野立委關注焦點。

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在性平法第三條中，有關「校長或教職員工違反與性或性別有關之專業倫理行為」，經過朝野立委討論後達成共識，也就是校長或教職員工與「未成年學生」發展親密關係，或利用「不對等之權勢關係」，在執行教學、指導、訓練、評鑑、管理、輔導學生或提供學生工作機會時，在與性或性別有關之人際互動上，發展有違專業倫理之關係。

此外，性平法第三條中，朝野立委也達成共識，對於性平法中「學生」的定義，除一般學生外，包括進修退廣部、交換學生、實習學生或研修生等，都被列為性平法適用對象，換言之，學生進行校外實習場域也適用性平法，跟學生實習相關的指導人員會納入規範。

教育部學特司司長吳林輝則表示，未來將在防治準則中明定「專業倫理規範」，教育部將會訂定適合大學、高中的範例，由各校自行討論與規定。