教學童過馬路「鞠躬謝司機」惹議　青民協：點頭或揮手致意即可

▲台東縣信義國小宣導放學舉手過馬路，向駕駛揮手示意並鞠躬敬禮，引發熱議。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

為洗刷台灣「行人地獄」的標籤，教育部補助全國40所國中小擔任安全教育重點學校，台東縣信義國小向學生宣導舉手過馬路，並向停讓駕駛鞠躬敬禮，引發熱議。網紅cheap直指是：「教壞囝仔大小」。台灣青年民主協會也認為，應教導學生對駕駛點頭或揮手致意即可。

行政院在5月底通過「交通安全行動綱領」，教育部推動安全教育納入部定課程及校訂課程，並在112學年度持續補助全國約40所國中小擔任安全教育重點學校，將課程模組逐漸推展至全國其他學校。

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其中台東縣信義國小，因緊臨省道台11線，校園周邊交通流量大、車速快，校方結合品格教育，教導學生整隊放學舉手過馬路，向駕駛揮手示意，快步過馬路後，在路邊向左右停等駕駛人躹躬敬禮致謝。

長期推廣交通安全的網紅Cheap批評，對駕駛鞠躬「是看到皇帝嗎？」只有在封建時代，老百姓必須以跪拜的方式，表達對皇帝的尊崇和敬畏，今天什麼時代了還在跟汽車鞠躬。他指出，停讓是法律規定、是義務，不是駕駛品德好，所以會禮讓，大人要孩童鞠躬根本本末倒置，只會降低駕駛人應該遵守交通規則的責任感。

信義國小校長廖允伶解釋，會有這樣的教育方式，是受日本學童的禮貌運動影響，後來學生自發性產生「路隊長」，過馬路後有人帶頭喊「立正、敬禮、謝謝」，希望培養孩子感恩的心，長大後開車也能保持「互讓」的公共意識。

台灣青年民主協會表示，教導學生從小知道「感恩」絕對是重要的，但學校的交通教育，往往著重行人的自保，卻忽略了「行人的權利」與「駕駛的義務」，認為可以教導學生對停讓的駕駛點頭或揮手致意，但鞠躬行為通常用於下對上的權力關係，不適合用於馬路上行人與駕駛之間，呼籲教育部在交通安全教育中，落實「停讓」行人是義務不是美德。