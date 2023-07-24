　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

教學童過馬路「鞠躬謝司機」惹議　青民協：點頭或揮手致意即可

▲▼台東縣信義國小安全教育課程，由教師帶領學生認識交通標誌，實地估算馬路穿越時間，宣導放學舉手過馬路，向駕駛揮手示意也向停等的駕駛鞠躬敬禮。（圖／教育部提供）

▲台東縣信義國小宣導放學舉手過馬路，向駕駛揮手示意並鞠躬敬禮，引發熱議。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

為洗刷台灣「行人地獄」的標籤，教育部補助全國40所國中小擔任安全教育重點學校，台東縣信義國小向學生宣導舉手過馬路，並向停讓駕駛鞠躬敬禮，引發熱議。網紅cheap直指是：「教壞囝仔大小」。台灣青年民主協會也認為，應教導學生對駕駛點頭或揮手致意即可。

行政院在5月底通過「交通安全行動綱領」，教育部推動安全教育納入部定課程及校訂課程，並在112學年度持續補助全國約40所國中小擔任安全教育重點學校，將課程模組逐漸推展至全國其他學校。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中台東縣信義國小，因緊臨省道台11線，校園周邊交通流量大、車速快，校方結合品格教育，教導學生整隊放學舉手過馬路，向駕駛揮手示意，快步過馬路後，在路邊向左右停等駕駛人躹躬敬禮致謝。

長期推廣交通安全的網紅Cheap批評，對駕駛鞠躬「是看到皇帝嗎？」只有在封建時代，老百姓必須以跪拜的方式，表達對皇帝的尊崇和敬畏，今天什麼時代了還在跟汽車鞠躬。他指出，停讓是法律規定、是義務，不是駕駛品德好，所以會禮讓，大人要孩童鞠躬根本本末倒置，只會降低駕駛人應該遵守交通規則的責任感。

信義國小校長廖允伶解釋，會有這樣的教育方式，是受日本學童的禮貌運動影響，後來學生自發性產生「路隊長」，過馬路後有人帶頭喊「立正、敬禮、謝謝」，希望培養孩子感恩的心，長大後開車也能保持「互讓」的公共意識。

台灣青年民主協會表示，教導學生從小知道「感恩」絕對是重要的，但學校的交通教育，往往著重行人的自保，卻忽略了「行人的權利」與「駕駛的義務」，認為可以教導學生對停讓的駕駛點頭或揮手致意，但鞠躬行為通常用於下對上的權力關係，不適合用於馬路上行人與駕駛之間，呼籲教育部在交通安全教育中，落實「停讓」行人是義務不是美德。

ET快訊
上個颱風登台是4年前！他見「杜蘇芮擦邊路徑」喊慘：完整撲過來
快訊／張育成滿壘建功、發動盜壘　紅襪狂掃15安擊敗大都會
快訊／泰山家具工廠全面燃燒！大量濃黑煙直竄天際
杜蘇芮南修「北部颱風假掰了」！台北人嘆：天氣之子正常發揮
才當選連任　厄瓜多市長遭連開多槍身亡
5縣市更有希望放颱風假！最新路徑出爐　估今發海警
是否放颱風假？　張善政：基北北桃4縣市一起考量
亞歷媽認了說謊！　「6年前愛犬被輾死」全是假
快訊／遭親妹檢舉　蘇怡寧夫妻下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

上個颱風登台是4年前！他見「杜蘇芮擦邊路徑」喊慘：完整撲過來

海陸警可能連發！颱風周三、四最近　暴雨襲台「整坨紫爆」範圍曝

杜蘇芮路徑南修「北部颱風假掰了」！台北人嘆：天氣之子正常發揮

5縣市更有希望放颱風假！杜蘇芮「最新路徑出爐」估今發海警

教學童過馬路「鞠躬謝司機」惹議　青民協：點頭或揮手致意即可

台南將軍吼兩天逾9萬人朝聖　黃偉哲與歌迷相約2024年見

杜蘇芮路徑南修　鄉民見日本預測圖1原因喊：好抖啊

杜蘇芮颱風進逼是否放颱風假　張善政：基北北桃四縣市一起考量

杜蘇芮恐「下到發紫」致災雨　最新各國都估不登陸了

杜蘇芮將又強又大！暴風圈恐掃全台　最新各國路徑曝

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

台南扶轎男摔倒流血昏迷　虎爺上前祈福他悠悠轉醒

50歲母胎單身男暈船「美雅」　45萬定存當結婚基金險挨詐

破億超跑「布加迪」插隊撞BMW　車主嗆：賠你1輛、但給我小心一點

固執柴散步突咬路邊衛生紙　眼神堅定不聽勸：偶要帶走

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

上個颱風登台是4年前！他見「杜蘇芮擦邊路徑」喊慘：完整撲過來

海陸警可能連發！颱風周三、四最近　暴雨襲台「整坨紫爆」範圍曝

杜蘇芮路徑南修「北部颱風假掰了」！台北人嘆：天氣之子正常發揮

5縣市更有希望放颱風假！杜蘇芮「最新路徑出爐」估今發海警

教學童過馬路「鞠躬謝司機」惹議　青民協：點頭或揮手致意即可

台南將軍吼兩天逾9萬人朝聖　黃偉哲與歌迷相約2024年見

杜蘇芮路徑南修　鄉民見日本預測圖1原因喊：好抖啊

杜蘇芮颱風進逼是否放颱風假　張善政：基北北桃四縣市一起考量

杜蘇芮恐「下到發紫」致災雨　最新各國都估不登陸了

杜蘇芮將又強又大！暴風圈恐掃全台　最新各國路徑曝

CPTPP密件驚傳外流　外交部：還在查證真偽

勞動部公布上周無薪假10575人　製造業最多達8421人

黃沐妍變肌肉女遭嫌不好看！「這是我努力的樣子」登台39秒畫面曝

勇士第14人瞄準「17年老將蓋伊」？　湖人、獨行俠等隊也想搶

開箱苗栗最Chill露營！帳篷外就能泡湯　星空下爽吃BBQ海陸大餐

柬埔寨執政黨宣布壓倒性勝選　總理洪森為長子「鋪路」最快8月下台

亞歷媽再遭毀滅爆料！「設局出征一票網紅」　閨蜜發40限動：等你翻船

住宿餐飲業求才若渴　雲嘉南分署上半年媒合近2500個職缺

兒在沙灘自製「竹籤陷阱」　媽曬照炫耀：孩子的惡作劇

大陸再推17條建議撐民企　鼓勵民間資本參與重點行業

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

生活熱門新聞

杜蘇芮恐下到發紫　最新各國都估不登陸了

杜蘇芮長大估明陸警　颱風假機率高縣市曝

杜蘇芮侵襲機率100%　風雨最劇時間曝

杜蘇芮轉向「破壞力比登陸更大」

輔大陳若儀2.0　她遊日做3事慘遭放生

杜蘇芮變中颱！路徑西修撲台風雨時程

不是黑長直！他看到「這髮型」秒心動　一票點頭

更有希望放颱風假！颱風最新路徑曝

杜蘇芮預估成超級颱風　致災性降雨

捷運上滑手機「旁人1舉動」傻眼了

「最會存錢、花錢」星座曝光！

全台最無聊縣市出爐！第一名在地人也認證

杜蘇芮3天詭彎！南台侵襲破85%

杜蘇芮南修　網見日本預測圖喊怕爆

更多熱門

相關新聞

過斑馬線0減速撞行人！駕駛剎完秒逃

過斑馬線0減速撞行人！駕駛剎完秒逃

我國立院14日三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正，提高了汽車駕駛人不禮讓行人的罰則，交通情況也因此有所改善。不過，北市一名男子日前駕車行經松山區復興北路圓環時，目睹前方休旅車駕駛不但沒有停讓行人，甚至還將人撞倒在地，肇事後直接駕車離場，恐怖的畫面讓網友氣炸了。

小學生過馬路先舉手！還向駕駛鞠躬敬禮　台東國小交通安全現場教學

小學生過馬路先舉手！還向駕駛鞠躬敬禮　台東國小交通安全現場教學

北投23歲女走斑馬線被車撞　噴飛摔地曝

北投23歲女走斑馬線被車撞　噴飛摔地曝

性平法關鍵條文達共識！未成年禁師生戀　權勢關係入法規範

性平法關鍵條文達共識！未成年禁師生戀　權勢關係入法規範

台東張美倫、蔡佩津　獲112年師鐸獎

台東張美倫、蔡佩津　獲112年師鐸獎

關鍵字：

行人地獄教育部台東縣信義國小

讀者迴響

熱門新聞

杜蘇芮恐下到發紫　最新各國都估不登陸了

杜蘇芮長大估明陸警　颱風假機率高縣市曝

杜蘇芮侵襲機率100%　風雨最劇時間曝

杜蘇芮轉向「破壞力比登陸更大」

亞歷媽認了說謊！「6年前賜死愛犬」還發文

看病完回家！醫狂call：不回來妳會死

輔大陳若儀2.0　她遊日做3事慘遭放生

杜蘇芮變中颱！路徑西修撲台風雨時程

不是黑長直！他看到「這髮型」秒心動　一票點頭

更有希望放颱風假！颱風最新路徑曝

杜蘇芮預估成超級颱風　致災性降雨

黃沐妍「體脂13」超狂身材曝光

黃沐妍變超壯！「體脂13」體態照太猛

日室外機放地上！他：台灣不這樣裝？

捷運上滑手機「旁人1舉動」傻眼了

更多

最夯影音

更多
黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑
蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面