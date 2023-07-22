小學生過馬路先舉手！還向駕駛鞠躬敬禮　台東國小交通安全現場教學

▲台東縣信義國小安全教育課程，除宣導放學舉手過馬路，也向駕駛揮手示意，並向停等的駕駛鞠躬敬禮。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

配合行政院日前通過「交通安全行動綱領」，教育部在112學年度補助全國約40所國中小擔任安全教育重點學校。台東縣信義國小因緊臨省道台11線，校園週邊交通流量大、車速快，由教師帶領學生認識交通標誌，並實地估算馬路穿越時間，宣導放學舉手過馬路，向駕駛揮手示意也向停等的駕駛鞠躬敬禮。

行政院在5月底通過「交通安全行動綱領」，112年度起將以「行人優先」目標，從工程、執法、監理、教育等4大面向推動交通安全。教育部積極推動安全教育納入部定課程及校訂課程，並在112學年度持續補助全國約40所國中小擔任安全教育重點學校，將課程模組逐漸推展至全國其他學校。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中台東縣信義國小，因緊臨省道台11線，校園週邊交通流量大、車速快，教導學童安全過馬路相當重要，校方還結合品格教育，教導學生整隊放學舉手過馬路，向駕駛揮手示意，快步過馬路後，在路邊向左右停等駕駛人躹躬敬禮致謝。

▲▼台東縣信義國小安全教育課程，由教師帶領學生認識交通標誌，實地估算馬路穿越時間，宣導放學舉手過馬路。（圖／教育部提供）

信義國小校長廖允伶指出，校內所有學生，每學期實施至少4節安全教育課程，由教師帶領孩子實際觀察校園週邊交通流量，估算穿越馬路時間，認識交通標誌、標線及反光鏡等設施，實地指導學生上放學過馬路。

此外，台北市立永吉國中則結合童軍課，利用分組和童軍繩模擬「人車路」的交通情境，從行人優先的角度，討探交通事故可能因素。

永吉國中教務主任郭佳玲說，學校七至九年級學生，每學期均安排至少4節安全教育課程；除了童軍課，也會透過表演藝術課，讓學生觀看教學影片，且分析車禍原因，從而分組編寫腳本及臺詞，上台表演及模擬交通事故情境，並討論如何減少意外發生的可能性。

▲台北市立永吉國中學生進行分組討論與創作，發表避免不安全交通方式。（圖／教育部提供）

▲▼台東縣信義國小老師帶領學生，觀察省道臺11線的交通狀況，並認識交通號誌。（圖／教育部提供）