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大同大學CEO學長團捐3億助學　每生每年可領1.5萬獎助學金

▲中美晶集團榮譽董事長盧明光號召CEO校友捐助3億元，讓所有學弟妹可比照公立大學收費。（圖／大同大學提供）

▲中美晶集團榮譽董事長盧明光號召CEO校友捐助3億元給母校大同大學。（圖／大同大學提供）

記者楊惠琪／台北報導

大同大學日前宣布，從今年8月1日起，補助全校學生學費，每人每年1.5萬元，加上教育部明年2月起補助私立大專校院學生學費1年3.5萬元，學生一年可獲5萬元補助，相當於公立大學收費。為了籌措這項經費，大同大學電機系校友、中美晶集團榮譽董事長、工研院院士盧明光，號召啟碁科技董事長謝宏波、前鴻海副總裁戴正吳，向校友募款，成功募得3億元。

「我們說到一定做到！」盧明光表示，除了3億元捐助先到位，另計畫3年內完成5億元目標，期待比照公立學校收費，減輕學生和家長負擔，吸引更多人才，他並透露，未來更長遠的目標，是增加4年學費全免的獎助名額。

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盧明光說，公立大學收費的構想，在他心中發酵已久，終於在兩個月前的一場餐會中決定行動。他說，當天同學們聚餐回想當年，學費比照公立大學，很多清苦的學生，不因繳不起學費而放棄學業，要深造、就業還有各種補助，席間有人提議「何不我們出錢出力，讓大同回歸公立收費？」於是由總經理、董事長組成的CEO大學長團，當場報名參與募款，後提案經董事會通過。

在業界有「併購天王」之稱的盧明光，回母校面對學弟妹，卻是溫暖親切的大學長，一直認為學校照顧學生、大學長照顧學弟妹，是善的循環，兩年前也曾捐贈名下50萬股、市值1億元的中美晶股票給母校。

「可以少打一份工了！」即將升大四的學生李沐帆說，為負擔自己的學費和生活費，平常要打兩份工，沒想到學生宣布今年起補助1.5萬獎助學生，而且人人都有，覺得意外又開心。還有今年九月即將入學的大一新生說，本來一直擔心讀私立大學，會讓家裡負擔更重，聽到有補助1.5萬之後，「心裡的大石頭就放下了」。

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