鋼圈內衣割傷胸部　她染「恐怖食肉菌」昏迷8天！切除大塊乳房

▲ 大病一場後，西維亞再也不穿有鋼圈的內衣。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

蘇格蘭一名女子胸部不小心被內衣鋼圈割傷，起初不以為意，沒想到傷口出現罕見的食肉菌感染，甚至導致器官停止運作，不得不進入人工昏迷狀態，8天後醒來時部分乳房已被切除，從此不再穿有鋼圈的內衣。

綜合《鏡報》等外媒，53歲女子西維亞（Sylvia Halcrow）說明，她去年5月發現內衣裡的鋼圈在她的右邊乳房劃出一道小小的傷口，剛開始並不在意，但傷口逐漸腫脹化膿，服用抗生素也沒有效果，且疼痛愈發嚴重，才到醫院急診室求助。

護士見她整張臉發白，趕緊將她推進醫院，做過檢查也注射藥物和止痛藥，病情卻不見好轉，醫療團隊也相當困惑，後來才發現她患上罕見的壞死性筋膜炎，也就是俗稱的食肉菌感染，會影響皮下組織及周圍肌肉與器官，而這時西維亞的器官已經開始停止運作。

她進入藥物誘導的昏迷狀態，二度手術以切除食肉菌，8天後醒來時已經失去部分乳房，所幸身體狀況穩定，「我差點就沒能活下來，所以真的很感激」住院3周後終於能夠返家，並於4個月後重回工作崗位。

手術在西維亞身上留下一道長達38公分的疤痕，從腋下一路延伸到肋骨。她也坦言現在穿某些衣服時感覺不太對，「因為我失去很多胸部」，「但最重要的是我還活著，且在這裡說出這個故事」。

儘管西維亞無法確定當初的傷口是否是內衣造成，但鬼門關前走一遭後，她便決定再也不穿有鋼圈的內衣，「冒這個險不值得」。