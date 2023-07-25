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開車狠撞！高雄7煞衝熱炒店亂棒砸3車　苦主傻眼：根本不認識

▲▼不滿遭討債！高雄7惡煞衝熱炒店「亂棒砸車」，3車主傻眼：砸錯了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄7惡煞衝熱炒店「亂棒砸車」，但疑似砸錯車，讓受害車主傻眼。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄苓雅區一間熱炒店今（25）日凌晨發生惡煞砸車案，據了解，當時砸車的7名嫌犯分乘3車前往店家，其中，有1輛車直接遭惡煞開車衝撞，另2輛車則被用棍棒砸毀車窗、車門。警方獲報後前往追查，初步了解7惡煞疑為債務糾紛動手，但3名被害車主均不認識犯嫌，疑似砸錯車。

苓雅分局今日凌晨1點59分接獲通報，在苓雅二路與仁德街口有車輛遭砸毀損，立即由偵查隊長、成功所長率警組前往查處。到場時，現場無肢體衝突、無人受傷，但有2輛白色BMW和銀色Lexus轎車遭毀損。

3名被害車主表示，他們人在2樓吃飯，聽到樓下有砸車聲後下樓查看，才發現竟然是自己的車，但他們都不認識犯嫌，認為是遭誤認才被毀損。

▲▼不滿遭討債！高雄7惡煞衝熱炒店「亂棒砸車」，3車主傻眼：砸錯了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲不滿遭討債！高雄7惡煞衝熱炒店砸車。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方後續追查發現，當時在熱炒店用餐的李男，在電話中向一名洪男追討債務，雙方因而起口角衝突，但李男用餐完就離開。未料洪男等7名嫌犯凌晨1點多分乘3車衝往熱炒店，4名嫌犯下車就不分青紅皂白，拿棍棒對著門口停放車輛狂砸，其中一輛車則直接衝撞另輛受害車輛，毀損車輛後立即離開，但不知竟然砸錯車。

▲▼不滿遭討債！高雄7惡煞衝熱炒店「亂棒砸車」，3車主傻眼：砸錯了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲警方已查緝犯嫌1名及涉案車輛1部到案，另持續追查餘涉案人車。（圖／記者賴文萱翻攝）

目前警方已查緝犯嫌1名及涉案車輛1部到案，另持續追查餘涉案人車，並將依刑法恐嚇、毀損、妨害秩序等罪移送高雄地檢署偵辦。

另查該涉案3輛自小客車分別違反道路交通管理處罰條例部分計有：不依規定駛入來車道、在劃有分向限制線路段迴車、紅燈右轉、未依規定使用燈光，將個別依法告發。

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