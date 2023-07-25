車震淫叫全都錄！人夫30mins「吸到破皮」扯吃麵　小三免賠妻氣炸

▲人夫與小三在車上親吻、呻吟，全被行車紀錄器錄下。（示意圖／CFP）



記者黃資真／高雄報導

高雄一名人妻意外在自家貨車裡的行車紀錄器裡，發現丈夫偷吃的證據，車震呻吟的過程全被錄下，氣炸提告2人求償60萬。丈夫雖辯稱親吻聲是吃麵、滷蛋的聲音，一審仍判丈夫賠償10萬元。人妻不滿賠償金過低、小三免賠，上訴二審，遭到駁回。

人妻控訴，與丈夫阿鈞（化名）於1999年結婚，2021年8月某日卻在貨車的行車紀錄器裡，發現阿鈞跟小三相處半小時的過程，兩人多次親吻、呻吟聲以及親密對話全被錄下，氣炸提告2人求償60萬元。

對話內容裡除了明顯的嘴唇碰嘴唇聲音，小三還自承「親到嘴唇都紅了」、「破皮了」，阿鈞則擔心表示「幫你擦口紅」、「是我咬的嗎？」，小三笑說「這不是咬到，這是吸到有點皮薄了。」

審理時阿鈞辯稱，當下2人正在車上吃麵、滷蛋、芭樂與聊天，親吻聲是吃東西發出的聲音，彼此是客戶、朋友的關係，並無不正當交往；小三則強調自己對於阿鈞婚姻、感情狀況完全不知情，雙方也沒有親密交往行為。

一審由於外遇證據明確，僅丈夫須賠償10萬元給妻子；人妻不滿賠償金額過低，小三竟不用賠償，上訴二審，但法官認為，小三從阿鈞口中得知為離婚之人，則無侵害正宮配偶權之故意或過失，正宮也無證據證明小三早就清楚對方已婚，認定免賠，人夫賠償金經審酌雙方經濟狀況、外遇情事等，認定10萬元為適當無過低情形，駁回正宮上訴。