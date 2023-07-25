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杜蘇芮強襲！高雄市府宣布：若停課…298校園開放臨時停車

▲高雄校園防颱整備。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲因應颱風來襲，高雄校園動員防災整備。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

杜蘇芮來勢洶洶，氣象局預估恐增為強颱，而明至周四（26至27日）最靠近台灣。高雄市教育局昨(24日)晚間召開防災整備會議，指示各級學校做好防颱準備，一旦市府宣布停班課，所屬社教館、298所學校可配合開放臨停9479個車位，另有317校可配合開設為災民收容所。

教育局表示，持續統計各學校颱風影響期間暑期活動辦理及因應情形，掌握各校活動應變計畫，原定7月26日各校模範生於社教館與市長合影活動，因應颱風天考量學生安全，將延至8月10日辦理

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教育局指出，已發布杜蘇芮颱風災害應變注意事項，公告提醒各學校及早辦理防災事宜，包括加強暢通排水系統、工程進行中之工作架加強固定、室外懸掛物妥善處理並加強牢固等，以及茂林、甲仙、那瑪夏、六龜、桃源等區各學校必要時應依「高雄市政府教育局因應山地易孤立地區學校避險計畫」啟動各校避險方案。

▲高雄校園防颱整備。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄各級學校啟動防災前置作業。（圖／記者許宥孺翻攝）

教育局也請督學至各區視導時，一併檢視學校防災整備情形，並請各校加速各類容易積水容器及雜物等清除，以有效一併做好登革熱防治工作。另外也向各校宣導設有11所防災資源中心學校，備有發電機10部、鏈鋸49支、高枝鍊鋸機3支、氣油抽水機10部，並已於汛期開始前檢修完備，可供各學校緊急借用。

教育局表示，一旦市府宣布停班課時，所屬社會教育館及298所學校可配合開放車輛臨時停放計9479個車位，另有317所學校可配合社會局開設為災民收容所，收容能量25萬8033人。

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