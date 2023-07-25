天道盟大哥鎖定「有殼族」快速借款　2年狠撈5千萬手法曝

記者邱中岳／台北報導

天道盟聯正會劉姓大哥涉嫌從事詐騙活動，成立資產公司專門找有房產抵押的民眾借款，且快速放款吸引目光，但除了利息之外，還將抵押的房產占為己有，甚至要抵押的民眾出錢付房租，如被害人無力償還就叫小弟討債，再將房子依規定強制執行且過戶出售。

警方調查，43歲的劉姓大哥平時以天道盟聯正會成員自居，主要活動於桃園地區，2018年開始找來旗下小弟組成詐騙集團，主要以利用「假檢警」、「靈骨塔」及「生基位」等方式騙取被害人財物，2022年7月間遭到北市刑大偵5隊查獲，且均依規定送辦。

▲天道盟劉姓大哥成立資產公司，放款給抵押房產被害人，再向被害人收取「利息+租金」。（圖／記者邱中岳翻攝）

事隔1年，劉姓大哥又再度因不當放款被警方鎖定，警方發現，劉男也在2021年間成立資產管理顧問有限公司，實際上就是從事民間借貸，專門挑有房產抵押的民眾借款，且迅速找公證人簽約進行房產設定，設定完成之後立刻撥款給對方，撥款之後就露出真面目。

雖然利息並沒有超過重利，但劉姓大哥以房產抵押就是資產公司的，要求借款民眾「負擔房租」才能繼續住在原本的房子裡，利息加上房租就超過法定利率，因為撥款迅速，累積10多名被害人借走上億款項，2年間獲利高達5千多萬。

▲劉姓大哥2度被北市刑大偵5隊搜索，在5名成員家中搜出買賣契約、空氣槍、鎮暴槍等證物。（圖／記者邱中岳翻攝）

只要有被害人還不出錢，劉嫌就會叫旗下小弟持槍或者開槍等方式暴力討債，若再不從，就將房子依照規定強制執行，後續過戶到公司名下接著出售。警方17日逮捕劉嫌等5人到案，劉嫌見到同一批警員上門，無奈喊「怎麼又來了」，自覺相當倒楣。

警方共計查扣不動產買賣契約書6份、買賣議價委託書1份、本票、支票、和解書、空氣槍1枝、鎮暴槍1枝及行動電話等贓證物，全案依違反組織犯罪防制條例及刑法恐嚇取財、重利等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。