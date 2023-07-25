Gogoro當越野車！酒駕男躲警騎進地下道　5年違規百次...再吞7罰單

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市1名年約32歲高姓酒駕累犯，5年內已犯下百件交通違規案，在昨(24)日凌晨無照酒駕機車闖紅燈，又拒絕警方攔查逃逸、高速逆向騎進人行地下道後，最後被包抄攔截，又拒絕測試，由於酒駕明確，警當場告發7件交通違規、吊扣牌照2年將機車移置保管，並根據相關法令移送強制執行查扣財產，得不償失。

▲高男酒駕拒檢逃逸被彰化警分局員警查獲。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化警分局表示，中正派出所員警凌晨金馬路巡邏線巡邏時，發現高男騎乘普重機車，在金馬路三段與金馬路三段141巷口闖紅燈，警方隨後尾隨該車並準備攔查，高男拒檢逃逸，竟將機車騎進民生地下道機車道。

高男見員警在民生地下道機車道東端出口處阻截，將機車掉頭逆向行駛，並逃回民生地下道西端的入口處，警方最後在彰美路一段人行地下道迴轉道，將人查獲，但高男已經喝得醉醺醺，人也站不穩，堅決拒絕接受酒測。

▲高男酒駕拒檢逃逸被彰化警分局員警查獲。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方根據相關法令立即開立再開立1張酒後駕車的告發單，當場移置保管機車，並吊扣機車牌照二年。所幸過程未有人員傷亡。離譜的是，高男是酒駕累犯，五年內曾有百餘件交通違規。

高男酒駕、拒酒測、無照駕駛、闖紅燈、紅燈右轉、又逆向，再加上不服警方攔查等等，已涉及多項違規，經警蒐證告發7件重大交通違規，警方除了警告他必須遵守交通秩序外，將根據相關法令移送強制執行查扣財產。