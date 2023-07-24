蘇丹內戰進入第100天「飢荒來襲」　民用飛機墜毀釀9死

▲蘇丹內戰造成上百萬人流離失所，首都居民陷入飢荒。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

蘇丹內戰進入第100天，23日晚間一架民用飛機在蘇丹港機場墜毀，造成9人死亡。另外，蘇丹內戰已經導致數百萬人受困，尤其在首都喀土穆許多居民缺乏糧食和用水，已經開始有居民死於飢餓。

根據法新社報導，喀土穆居民巴比克（Abbas Mohammed Babiker）表示，他和他的家人每天只能吃一餐，且剩下的糧食僅夠再撐兩天。當地居民表示，至少已經有一人死於飢餓，是一位音樂家，呼籲外界捐贈食物幫助他們活下去。

在蘇丹東部的蘇丹港雖然沒有受到戰爭影響，但軍方表示23日晚間有一架安托諾夫民用飛機因「技術問題」而墜毀，造成9人死亡，其中4人是軍人，僅有1名兒童生還。蘇丹港機場是蘇丹國內唯一仍在正常運作的機場。

根據最新統計，自蘇丹內戰爆發以來，由蘇丹軍事領袖柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）率領的政府軍，與其前副手達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）所指揮的准軍事團體「快速支援部隊」（RSF）自4月15展開激戰，已經造成超過3900人死亡。

國際移民組織（IOM）指出，蘇丹國內約有260萬人流離失所，其中大多數來自首都喀土穆，且由於當地供水站遭到破壞，滯留在喀土穆的居民面臨無水可用困境，且供電系統也不穩定，糧食幾乎耗盡。

聯合國世界糧食計畫署表示，在內戰開始以前，蘇丹全國就已經有三分之一的人口面臨飢餓問題，如今隨著戰爭開始情況更加惡化。聯合國世界糧食計畫署表示，已經向超過140萬人提供緊急糧食援助。