南韓全面從蘇丹撤僑！總統尹錫悅指示：加派清海部隊協助任務

▲南韓21日下午派出軍用運輸機C-130J飛往吉布地美軍基地，協助撤離滯留蘇丹的僑民。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／編譯

北非國家蘇丹在首都喀土穆爆發的內戰至今已持續一周，政府軍和快速支援部隊（RSF）決定為了伊斯蘭教的開齋節停火72個小時，RSF也宣布重啟機場部份設施，確保外國人能夠安全離開蘇丹。最新消息，南韓總統尹錫悅今（22）日稍早宣布，將投入反海盜部隊「清海部隊」，協助安全撤僑作戰。

自從蘇丹爆發內戰後，包括日本在內等多個國家決定啟動撤僑作業，南韓昨（21）日下午4時53分從金海機場派出軍用運輸機C-130J超級力士（Super Hercules）啟程，機上搭乘陸軍特戰司令部707反恐特殊任務部隊、空軍戰鬥控制小組（CCT）、機師、維安人員、醫務人員等50多人，預計24個小時後抵達位於蘇丹鄰國吉布地的美軍基地。

南韓政府將此次任務稱為「海外撤僑作戰」。據悉，陸軍特戰司令部707反恐部隊首次被投入海外作戰任務。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室發言人稍早透過書面報告表示，總統尹錫悅22日指示，為了確保能夠安全撤離待在蘇丹的南韓僑民，因此將駐守於中東國家阿曼第二大城塞拉萊的清海部隊（反海盜部隊）調派至蘇丹鄰近海域，而總統辦公室則是從22日上午10時由國家安保室第2次長任宗得（이종득，音譯）召集相關部門主持評估會議。

21日報導指出，目前滯留在蘇丹的南韓公民共有25人，包括南韓駐蘇丹大使館人員，目前確定狀態安全。

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