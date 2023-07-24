「最美味路跑」11／26二林登場　藝人梁佑南牽線企業家捐300萬做公益

▲「最美味路跑」11/26彰化二林登場，藝人梁佑南牽線企業家豪捐300萬做公益。（圖／協會提供）



記者游瓊華／台中報導

因為沿途補給站提供龍蝦、牛排、紅酒等，被跑友們稱為「最美味路跑、痛風路跑」的伯立歐公益馬拉松，今年將邁入第4年。主辦單位宣布今年活動將在11月26日登場。今日記者會上，企業家鍾文智在公益代言人、藝人梁佑南邀請下，宣布捐款300萬，不僅補足馬拉松經費缺口，也為伯立歐身障家園籌建助一臂之力。

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛表示，隨著年齡增長，身障者跟他們的照顧者都步入老年，謀生照護都面臨問題。協會除了成立咖啡工作坊、庇護工場、職業訓練中心、日間照顧中心等，讓身障礙者就業服務及照顧，2011年啟動「伯立歐家園」計畫，給身障者安心養老的家，歷經12年經費籌措，今年9月將正式動工。

出身屏東客家子弟的鍾文智透露，年輕時隻身到台北打拼多年，深感自己在競爭激烈的社會上求生不易，身障者的謀生更為困難。聽聞彰化伯立歐家園的願景，決定捐贈300萬，加速實現身障者就業服務及照顧的「伯立歐家園」。

多次促成企業捐款的藝人梁佑南，除了自己是捐款人之外，也讓女兒跟著做公益，女兒方琦也在伯立歐家園學習照顧身障者，兩人一起擔任公益代言人，不僅拍攝公益影片，每年的伯立歐路跑也都共襄盛舉參加7公里路跑，今年將挑戰21公里，挑戰自己，也邀請民眾一起參與做公益。