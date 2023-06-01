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最高院認TDR非外國有價證券 鍾文智二審卻再被重判…律師重批高院違法

▲▼最高法院外觀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲最高法院認定TDR非外國有價證券 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

臺灣存託憑證（TDR）是否為證券交易法所規範的有價證券爭議不斷，連一鮑魚前負責人鍾文智因涉嫌炒作TDR，5月31日高院二審認定，其違反證券交易法操縱證券交易價格罪及高買低賣證券罪，合併判刑17年6月，法界認為最高法院認定TDR並非外國有價證券，就不在900號公告所核定之「外國有價證券」範圍內。高院判決根本違法。

高院指出，TDR符合財政部76年9月12日（76）臺財證（二）字第00900號公告所稱的「外國具有投資性質之有價證券」，故TDR是經主管機關核定受證券交易法規範的有價證券，且財政部證管會（金管會證券期貨局前身）於81年6月20日訂定「募集與發行臺灣存託憑證處理準則」，重複宣示TDR就是受證券交易法規範的有價證券。但最高法院卻否定高院的看法。

最高法院107年度台上字第3170號刑事判決及105年度台抗字第925號刑事裁定均指出，TDR係存託機構在我國內所發行之憑證，非指外國發行人直接在我國內發行之有價證券，更非外國有價證券。換句話說，TDR既然並非外國有價證券，根本就不可能在900號公告所核定之「外國有價證券」範圍內。

由此可知，高院錯認TDR為900號公告所稱的「外國具有投資性質之有價證券」，為證券交易法的有價證券，明顯有前提事實之錯誤，高院以證券交易法處罰該案當事人，實為烏龍裁判。再者，雖然前開最高法院裁判承認TDR並非外國有價證券，不在900號公告所核定之範圍，但卻進一步以「募集與發行臺灣存託憑證處理準則」或「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」作為主管機關已核定TDR為證券交易法有價證券之依據，或曲解900號公告內容，認定TDR應受證券交易法規範，已屬法官造法，而有違反權力分立的問題。

事實上，財政部證管會於81年6月20日訂定的「募集與發行臺灣存託憑證處理準則」，在第1條即開宗明義表示其授權依據為證券交易法第22條第1項，並非證券交易法第6條第1項，故「募集與發行臺灣存託憑證處理準則」並非核定證券交易法有價證券之依據。

TDR並不在900號公告核定範圍，早經多位學者專家，多次以研討會、發表文章的方式廣泛討論指出。但高院為掩飾行政機關怠惰行使核定權，成為金管會的遮羞布，竟違背「罪刑法定主義」、「授權明確性」、「刑罰明確性」及「刑法解釋明確性」，5月31日認定連一鮑魚前負責人鍾文智因涉嫌炒作TDR，違反證券交易法操縱證券交易價格罪及高買低賣證券罪，合併判刑17年6月，此離譜錯誤的裁判，憑添冤案，實屬侵害人權無疑。

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