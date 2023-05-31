鮑魚聞人鍾文智炒作多檔TDR　二審仍重判17年半

▲鍾文智（中）先前偕藝人梁佑南捐款給保育院，但卻因炒作TDR二審遭重判 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

「連一鮑魚」前董事長、「摩坦利」投資公司負責人鍾文智，被控炒作多檔存託憑證（TDR），一審將他重判有期徒刑18年。案經上訴，高等法院二審仍認定TDR是《證券交易法》中的「有價證券」，鍾文智炒作仍有罪，獲利達4億4千多萬元，高院31日仍將他重判有期徒刑17年6月，並沒收犯罪所得。可上訴。

所謂TDR，是指台灣存託憑證（Taiwan Depositary Receipt），又稱「第二上市」，指外國企業已經在國外上市，另外也在台灣的證券交易所申請上市，以存託憑證掛牌，以對在台灣的不特定大眾進行募資。最高法院先前的判決見解，均認為TDR是《證券交易法》中的「有價證券」。

至於本案，檢方起訴指出，2010年間新加坡掛牌上市的大陸江蘇揚子江船業控股有限公司，在台發行的存託憑證（TDR），鍾文智認為有利可圖，遂於當年9月起，利用人頭戶炒作揚子江TDR，將價格炒高至46元，高於大盤行情18％以上，檢方認為鍾文智藉此獲利超過2億元，但揚子江TDR早已下市。此外，檢方也陸續發現鍾文智炒作明輝、特藝石油等等多檔TDR，一併提起公訴。

一審法院認定鍾文智有罪，重判有期徒刑18年。案件上訴高等法院，二審審理期間，鍾文智開始發揮影響力，有不少法學專家出面開研討會，開始探討TDR在台灣的合法性，以及是否構成《證券交易法》中的「有價證券」。另外立法院也召開公聽會，討論TDR的屬性；甚至立委余天都公開批評，認為鍾文智因炒作TDR一審被判刑18年，「殺人放火都不一定判這麼久」，認為有修法釐清的必要。

全案於31日二審宣判，高院還是認定TDR是《證券交易法》中的「有價證券」，鍾文智炒作有罪；重新計算犯罪所得後，扣除部分費用，高院認為鍾文智不法所得為4億4千餘萬元。高院因此將鍾文智判處有期徒刑17年6月、並宣告沒收不法所得。可上訴。