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甲辰正科「王船」24日開光點睛　屏東東港迎王平安祭典開跑

▲▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲東港東隆宮甲辰正科王船24日開光點睛 。（圖／吳進吉提供）

記者陳崑福／屏東報導

3年一科「東港迎王平安祭典」明年登場，今(24)日上午在東港東隆宮舉行甲辰正科「王船開光點睛」儀式，包括縣長周春米、議長周典論、東港東隆宮董事長潘慶士、甲辰正科大總理鄭春忠等人在王船廠前進行剪綵，並為王船開光點睛，宣告祭典啟動。

▲東港東隆宮甲辰正科王船24日開光點睛 。（圖／屏東縣政府提供）

▲▼東港東隆宮甲辰正科王船24日開光點睛 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

▲東港東隆宮甲辰正科王船24日開光點睛 。（圖／屏東縣政府提供）

「東港迎王平安祭典」2024年登場，祭典中最重要的法器王船去年11月底開始建造，今年4月完工，本科王船造價約1200萬元

▲東港東隆宮甲辰正科王船24日開光點睛 。（圖／屏東縣政府提供）

縣長周春米一早來到東港東隆宮參拜溫府千歲和中軍府，眾人並在良辰吉時見證王船開光點睛，祈求全台灣風調雨順、國泰民安，這次的杜蘇芮颱風能夠平安度過，東港東隆宮甲辰正科王船點睛大典，也為明年迎王平安祭典揭開序幕，歡迎全世界的好朋友一起來到東港，認識宗教傳統文化之美。

上午9點吉時一到，由副縣長黃國榮為首的「點睛官」左手持辟邪鏡，右手拿硃砂筆，依續在王船各處，點上代表平安避邪的硃砂，其中最重要的「主龍眼」由副縣長黃國榮及祭典大總理鄭春忠負責完成。

▲▼ 。（圖／吳進吉提供）

▲▼ （圖／吳進吉提供）

▲▼ 。（圖／吳進吉提供）

王船是由東隆宫設計科長蔡文化董事帶領80多位來自東港、小琉球造船師傅，每人奉獻數天至數月建造，船體完工後再由彩繪師彩繪，建造人員均為義工服務。王船以越南檜木、烏心石木、柳安木等木材，採傳統木造漁船技術，建造仿中式三桅古帆船，總長約46尺6寸，船艏船艉高度約13至14呎，開光後的「王船大爺」將放在東隆宮旁的王船廠裡，供信眾參香祭拜。

儀式中最吸引信眾的就是「撒糖果、丟麻糬」，象徵漁夫拋餌引誘魚群，信眾搶接糖果、麻糬就像魚群爭相吃餌，有豐收滿載的寓意。信眾們自備水桶、紙箱，糖果、麻糬從台上拋下時，爭相搶接討個吉利，掀起一波高潮。
東隆宮董事長潘慶士表示，感謝所有王船組造船師傅無私的奉獻付出，讓甲辰正科王船再現風采呈現於世人面前，王船開光後將正式開放讓信眾參香祭拜以及奉獻添載，也象徵東隆宮明年迎王平安祭典活動揭幕。

全國信眾想要一睹東港迎王盛事，可密切注意東港東隆宮發佈的相關訊息，誠摯歡迎各地信眾南下東港東隆宮參拜向溫府千歲祈福，同時欣賞東港王船師傅精湛的工藝，以及一睹王船華麗的身影與風采。
 

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