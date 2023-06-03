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東港東隆宮大總理鄭春忠捐450萬消防車　盼救災神助攻

▲鄭春忠捐贈450萬水箱消防車給屏東縣政府消防局，由局長許美雪代表受贈 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲鄭春忠捐贈450萬水箱消防車給屏東縣政府消防局，由局長許美雪代表受贈 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府消防局於112年6月3日上午10時，在東港消防分隊舉行鄭春忠先生捐贈水箱消防車典禮暨淨車儀式，由消防局局長許美雪代表受贈，吸引大批消防、義消及地方人士熱絡與會，場面熱絡。

▲鄭春忠捐贈450萬水箱消防車給屏東縣政府消防局，由局長許美雪代表受贈 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲鄭春忠捐贈450萬水箱消防車給屏東縣政府消防局，由局長許美雪代表受贈 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲鄭春忠捐贈450萬水箱消防車給屏東縣政府消防局，由局長許美雪代表受贈 。（圖／記者陳崑福翻攝）

鄭春忠被稱是東港行善聞人，經常在東隆宫等廟宇發送平安麵與大眾結善緣，今天捐車同時，一連兩天又在東隆宮發送近千碗平安麵；他現為屏東縣泓海水產公司董事長，從事、龍膽石斑魚、石斑魚、午仔魚等水產販售已逾40年，是東港東隆宮溫府千歲最虔誠信徒之一，亦是明年東港東隆宮甲辰正科迎王平安祭典大總理，經常一大早到東隆宮上香後才展開一天行程，遇有生活及生意上的大小事情，一定向東隆宮溫王爺擲筊請示，經王爺允筊才去執行，10次選擇捐贈水箱消防車，也特別慎重請示王爺，經允筊連續七次才決定，並以個人名義捐贈450萬元這台水箱消防車。

▲鄭春忠捐贈450萬水箱消防車給屏東縣政府消防局，由局長許美雪代表受贈 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲鄭春忠捐贈450萬水箱消防車給屏東縣政府消防局，由局長許美雪代表受贈 。（圖／記者陳崑福翻攝）

鄭春忠深感消防車輛對於救災安全及效能很重要，王爺更指示恆春分隊有老舊消防車需要汰換之需求，且當地部分鄰里道路較為狹小，符合當地地區救災需求，因此將水箱消防車捐在恆春分隊，供該地區同仁救災使用。

▲發平安麵 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲發平安麵 。（圖／記者陳崑福翻攝）

這次在東港消防分隊前廣場辦理捐贈典禮，同時進行淨車儀式，期盼每次出勤救災都能行車平安順利歸隊。

消防局為吻合救災第一線需求，消防車外觀貼有鑽石級反光標誌飾條，將有效提高辨識度及警示效果，以利消防車輛出勤安全。再者，在隨車器材的選擇上，亦可看出十足的巧思，當中如電動式軍刀鋸及圓盤切割器，不同於過往需發動油料引擎啟動，除會有廢氣影響作業外，使用電動式的更為輕巧靈巧，於任何現場的入室破壞作業都能夠發揮強大效率。

消防局表示，這次鄭春忠先生捐贈水箱消防車，對恆春地區消防同仁於救災時都能神助攻保障倍增，很感謝他的善行義舉，讓社會充滿溫暖及正能量。

消防局局長許美雪也指示消防局恆春分隊，務必愛物惜物，熟練操作車輛所有器材，將消防車發揮最大的效益，造福鄉民，保護人民安全及財產。

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