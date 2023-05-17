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屏東黑鮪魚季5／20民歌之夜　 萬芳、潘越雲、方季惟大展美聲

▲黑鮪魚季5月20民歌之夜 。（圖／屏東縣政府提供）

▲黑鮪魚季5月20民歌之夜 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

2023屏東黑鮪魚文化觀光季，20日晚間在東港東隆宮前廣場舉辦「黑鮪魚季台啤民歌之夜」，由多位實力派歌手萬芳、方季惟、潘越雲、許景淳、施孝榮、殷正洋及南方二重唱帶來多首好歌，帶領現場民眾穿越到民歌年代、重溫經典老歌。

民歌之夜現場，由三屆金曲獎最佳演唱組合南方二重唱揭開序幕，傳奇歌后潘越雲、軍中情人方季惟驚喜獻唱，還有殷正洋、許景淳、施孝榮等含金量超高的經典民歌手輪番演出，壓軸則是歌后萬芳用溫和柔美的歌聲，征服現場民眾的耳朵，7組知名歌手帶領現場民眾重溫經典旋律，重現當年校園民歌的感動情懷。

縣長周春米表示，校園民歌為台灣流行音樂產業在1980至90年代起飛奠定扎實基礎，在高度競爭壓力的大環境下，也是陪伴大家的精神糧食，這次縣府特別邀請多位實力派民歌手同台飆唱，就是為了讓大家享受最棒的民歌音樂，溫暖東港的夜晚。

縣府傳播暨國際事務處表示，6月10日還有以10道在地美食搭配紅寶石歌廳秀形式舉行的「小吃宴」，預購推出不到10分鐘隨即售罄。

相關活動及交通資訊可至黑鮪季活動官網（https://www.amazing-pingtung.com/ptcf）或屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書查詢。

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