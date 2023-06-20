東港東隆宮甲辰正科迎王暖身　《超級夜總會》端午節牌樓開演

▲東港東隆宮壯觀黃金牌樓 。（圖／吳姓信眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

2024年屏東縣東港東隆宮將舉行3年1科甲辰正科迎王平安祭典，擔任該科大總理鄭春忠因緣會，擲筊請溫府千歲後，邀請三立電視台由藝人「澎哥」澎恰恰、許效舜、苗可麗聯合主持的《超級夜總會》於6月22日端午節當天下午6時起，在東隆宮表演，由於參與表演歌星有小琉球出身陳孟賢及楊繡惠等藝人，讓民眾很期待。

東隆宮甲辰正科大總理鄭春忠表示，今年3、4月間，有友人提起三立電視台創意行銷部經理謝岳龍要找他，由於他與對方不認識，讓他感到納悶。一向生活、事業大小事都要擲筊請示溫府千歲的他，也像以往般地向溫府千歲擲筊請示「是否要邀請藝人先來表演，為明(2024)年甲辰正科迎王平安祭典暖身，提醒國內外信眾記得明年到東港參與這項活動？」結果溫府千歲連允3杯。

▲超級夜總會宣傳海報 。（圖／鄭春忠提供）

接下來，擲筊詢問演出時間，溫府千歲指定6月22日也就是端午節當天，於是超級夜總會「東港東隆宮甲辰正科東港迎王啟航晚會」就此敲定。演出時間從當天下午6時到11時，節目長達5個小時。

▲▼東隆宮黃金牌牌樓。(圖／張薰云提供)



參與演出藝人有恆春出身王中平、楊繡惠、李亮瑾、曾淑勤、林姍、「寶島神很大」主持人柯大堡」、郭婷筠、彭正、莊振凱、許志豪、馮韋傑、林喬安、琉球出身「百萬兄弟」陳孟賢、潮州土狗。其中潮州土狗本名是黃靖硯，屏東潮州鎮出身，擁有泰雅族和排灣族的血統，2020年接觸到嘻哈音樂，投身饒舌創作，在YouTube個人作品〈看啥？〉，至今累積超過250萬點擊。

當晚除藝人表演、串場外，另有國內大廚師料理東港出名的黑鮪魚、東隆宮特有的大總理產生及職掌介紹、東隆宮王船文化，消息傳開，許多民眾相當期待。