花蓮端午龍舟鯉魚潭開光點睛　道教科儀設祭壇熱鬧隆重

▲花蓮端午龍舟競渡嘉年華活動在鯉魚潭完成祈福點睛開光儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2023花蓮慶端午．鯉魚展競技．龍舟競渡嘉年華」活動將於6月22日及23日登場，10日在壽豐鄉鯉魚潭完成祈福點睛開光儀式，祈求上蒼保佑龍舟嘉年華活動圓滿順利之外，並向參賽者加油打氣，預祝45隊參賽選手都能划出好成績。

花蓮縣長徐榛蔚表示，今年共有45隊參加，為增加賽事精彩度，同時也讓更多鄉親都能參與，因此分為傳統龍舟與小型龍舟組。傳統龍舟參賽隊伍有公開男子組8隊、男女混合組6隊、機關團體組3隊以及公開女子組4隊，另小型龍舟快樂體驗混合組則有24隊參加，希望能夠全力推廣全民運動。

▲龍舟在鯉魚潭畔以扇形排列，以道教科儀設祭壇，祈求保佑圓滿順利。

花蓮縣政府秘書長饒忠談到，全國好手引頸期盼的傳統文化賽事即將登場，因為疫情影響停辦了幾年賽事，今年疫情趨緩讓賽事得以重啟，並於花蓮知名景點的鯉魚潭辦理一年一度龍舟賽，滑龍舟重視團隊合作及默契的培養，透過今日點睛的儀式預祝所有的參賽隊伍奪得佳績，一切順利圓滿。

端午龍舟在鯉魚潭畔以扇形排列，場面相當壯觀，活動開始前先以道教科儀設祭壇，鼓陣喧天、祥獅獻瑞，帶動現場熱鬧氛圍。由花蓮縣府秘書長饒忠擔任主祭官，帶領花東縱谷管理處處長郭振陵、花蓮縣議員林正福、林品仰、鄭乾龍、花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏、花蓮縣警察局長呂世明、花蓮縣體育會理事長汪錦德、立委傅崐萁辦公室主任廖玉筍及在地村長等陪祭，依循古禮行獻禮、恭誦疏文、浸沐龍舟及點睛開光儀式。

大會現場也安排許多精彩系列活動，有教育處家庭教育中心示範教作並介紹傳統的粽子、有獎徵答的政策宣導區、美食饗宴區以及香包DIY體驗區等，歡迎大家踴躍參加。