杜蘇芮逼近　許淑華要求縣府和各鄉鎮市公所做好防颱準備

記者高堂堯／南投報導

杜蘇芮颱風進逼，南投縣長許淑華要求縣政府做好防颱準備，另提醒颱風期間，鄰近低漥區、偏遠山區及危險溪流地區的民眾，務必要提高警覺，縣府同時請相關單位注意疏通排水溝渠，避免淹水發生。

▲杜蘇芮颱風進逼，南投縣長許淑華提醒鄰近低漥區、偏遠山區及危險溪流地區的民眾提高警覺，圖為竹山鎮道路23日因雨淹水。（圖／民眾提供）

縣府上午召開縣務會議，針對杜蘇芮颱風動態，許淑華特別要求注意氣象局發布的訊息，只要發布警戒並達到標準，立即開設防災中心，各相關單位也應派員進駐；只要發布颱風警報，所有防災準備及配套措施都得全部就緒，縣府將和第一線的鄉鎮公所緊密合作，事先做好預防工作。

▲杜蘇芮颱風進逼，料將為東、南部地區帶來可觀雨勢。（圖／日月潭氣象站提供）

她表示，颱風暴雨一來，市街中心或低漥地區，只要水路不通，就容易淹水，縣府和公所如果和廠商有救災、搶險開口合約，應事前和廠商溝通，例如發生路樹倒塌、道路坍方等災情，應立即設法排除，同時希望各鄉鎮公所檢查抽水車等設備，是否開放民眾領取沙包等等，如需要縣府幫忙，將全力協助，而偏遠山區容易發生土石流，縣府亦會加強觀測。

許淑華說，雖然颱風還沒進來，但研判會帶來不小雨量並造成影響，呼籲民眾隨時做好各種準備，她也要求消防、環保、民政、工務、社政等各單位提供訊息，讓民眾知道，如有緊急狀況發生，在防災避難方面能有所依循，包括如何撤離、路線規劃、避難所安置地點等等，這些都要防範未然，同時請各地村里長提高警覺，有任何問題可隨時向公所或縣府反映，讓大家做好防颱工作。