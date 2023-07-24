　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

杜蘇芮逼近　許淑華要求縣府和各鄉鎮市公所做好防颱準備

記者高堂堯／南投報導

杜蘇芮颱風進逼，南投縣長許淑華要求縣政府做好防颱準備，另提醒颱風期間，鄰近低漥區、偏遠山區及危險溪流地區的民眾，務必要提高警覺，縣府同時請相關單位注意疏通排水溝渠，避免淹水發生。

▲杜蘇芮颱風進逼，南投縣長許淑華提醒鄰近低漥區、偏遠山區及危險溪流地區的民眾提高警覺，圖為竹山鎮道路23日因雨淹水。（圖／民眾提供）

▲杜蘇芮颱風進逼，南投縣長許淑華提醒鄰近低漥區、偏遠山區及危險溪流地區的民眾提高警覺，圖為竹山鎮道路23日因雨淹水。（圖／民眾提供）

縣府上午召開縣務會議，針對杜蘇芮颱風動態，許淑華特別要求注意氣象局發布的訊息，只要發布警戒並達到標準，立即開設防災中心，各相關單位也應派員進駐；只要發布颱風警報，所有防災準備及配套措施都得全部就緒，縣府將和第一線的鄉鎮公所緊密合作，事先做好預防工作。

▲杜蘇芮颱風進逼，料將為中南部帶來可觀雨勢。（圖／日月潭氣象站提供）

▲杜蘇芮颱風進逼，料將為東、南部地區帶來可觀雨勢。（圖／日月潭氣象站提供）

她表示，颱風暴雨一來，市街中心或低漥地區，只要水路不通，就容易淹水，縣府和公所如果和廠商有救災、搶險開口合約，應事前和廠商溝通，例如發生路樹倒塌、道路坍方等災情，應立即設法排除，同時希望各鄉鎮公所檢查抽水車等設備，是否開放民眾領取沙包等等，如需要縣府幫忙，將全力協助，而偏遠山區容易發生土石流，縣府亦會加強觀測。

許淑華說，雖然颱風還沒進來，但研判會帶來不小雨量並造成影響，呼籲民眾隨時做好各種準備，她也要求消防、環保、民政、工務、社政等各單位提供訊息，讓民眾知道，如有緊急狀況發生，在防災避難方面能有所依循，包括如何撤離、路線規劃、避難所安置地點等等，這些都要防範未然，同時請各地村里長提高警覺，有任何問題可隨時向公所或縣府反映，讓大家做好防颱工作。

ET快訊
直擊萬安演習「街上驚奇1幕」！　女星感動拍下
營業51年遠百寶慶今晚熄燈！　民眾排隊進場「抱員工流淚」
快訊／大稻埕煙火「本周暫停一次」！
CIA局長認了！　大量情報人員遭逮捕、處決
萬安演習首度要求「下車避難」！　汐止變空城
他用「488吃到飽」客服不給續約！　內行曝2招：成功過關
快訊／信義區鷹架大面積崩塌！　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市裝卸貨停車格　8／1起試辦智慧停車柱開單科技執法

那魯灣部落前頭目黃清得傳承原民文化　獲選竹市模範父親

人間國寶工藝師參與修築　西螺福興宮觀音亭百年風華再現

修復生命裂痕　屏東地檢署修復式司法個案研討

颱風將來襲路樹橫躺車道　龍潭警民合作鋸樹排除恢復交通

杜蘇芮逼近　許淑華要求縣府和各鄉鎮市公所做好防颱準備

甲辰正科「王船」24日開光點睛　屏東東港迎王平安祭典開跑

骨骼強健生活不卡卡　高醫駐點大武衛生所骨科醫師看診獲好評

杜蘇芮颱風將來襲　台東縣府建設處今召開防汛應變整備

九族文化村慶祝37週年　7／27當天壽星免費入園

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

50歲母胎單身男暈船「美雅」　45萬定存當結婚基金險挨詐

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

台南扶轎男摔倒流血昏迷　虎爺上前祈福他悠悠轉醒

破億超跑「布加迪」插隊撞BMW　車主嗆：賠你1輛、但給我小心一點

固執柴散步突咬路邊衛生紙　眼神堅定不聽勸：偶要帶走

竹市裝卸貨停車格　8／1起試辦智慧停車柱開單科技執法

那魯灣部落前頭目黃清得傳承原民文化　獲選竹市模範父親

人間國寶工藝師參與修築　西螺福興宮觀音亭百年風華再現

修復生命裂痕　屏東地檢署修復式司法個案研討

颱風將來襲路樹橫躺車道　龍潭警民合作鋸樹排除恢復交通

杜蘇芮逼近　許淑華要求縣府和各鄉鎮市公所做好防颱準備

甲辰正科「王船」24日開光點睛　屏東東港迎王平安祭典開跑

骨骼強健生活不卡卡　高醫駐點大武衛生所骨科醫師看診獲好評

杜蘇芮颱風將來襲　台東縣府建設處今召開防汛應變整備

九族文化村慶祝37週年　7／27當天壽星免費入園

撼訊遭列注意股　自結6月每股虧0.54元

老四川梁朝辰猝逝　妻子陳淑萍含悲接任董座

快訊／台南鹽水區工廠火警　火舌濃煙竄出！消防灌救中

天氣好熱！斑龜現身稻田「仰頭滑水」　游累了享受曬日光浴

僅1.55mm！iPhone 15史上最窄邊框打趴三星小米　網卻酸：就醬？

颱風攪局！「大稻埕煙火」本周取消　燈飾、遊具、船班明起暫停

竹市裝卸貨停車格　8／1起試辦智慧停車柱開單科技執法

要外送員代墊4千遭識破　新北女拔腿跑…他拿榔頭追上壓制也挨罰

大同大學CEO學長團捐3億助學　每生每年可領1.5萬獎助學金

那魯灣部落前頭目黃清得傳承原民文化　獲選竹市模範父親

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

地方熱門新聞

台中「紅包阿伯」出沒！開口唱歌就給現金

即／新竹今晚「送肉粽」！路線曝光

黃偉哲請日本弘前市學童吃芒果

南警助分隔22年母子重逢團聚

林襄合體直播天后人妻妹紙成新帶貨女王

杜蘇芮颱風威脅南台灣黃偉哲主持防颱整備會議

未婚男女快報名　「青年社交快閃」七夕登場

少年探監偷拍PO網　獄方：依規停止受理接見3個月

嘉義女力社企快閃店　新光三越百貨駐點4個月

國姓咖啡節首度移師橋聳雲天園區

雲嘉南分署上半年媒合近2500個職缺

九族文化村慶祝37週年　7/27當天壽星免費入園

馬籍小小波麗士報到體驗　

甲辰正科王船開光點睛　東港迎王平安祭典開跑

更多熱門

相關新聞

中颱進逼！明起影響東南部海域　漁業署籲漁民嚴加戒備

中颱進逼！明起影響東南部海域　漁業署籲漁民嚴加戒備

中颱杜蘇芮逼近台灣，預測明天起對台灣東南部海域造成威脅。農委會漁業署提醒海上航行、作業漁船嚴加戒備，收聽颱風動向廣播，儘速進港避風或駛離颱風路徑；針對帛琉籍天使輪貨櫃漂流，也請漁船加強瞭望，避開漂流貨櫃。

快訊／中颱杜蘇芮打斷漢光演習　國軍取消徵用豐年機場行戰力整補

快訊／中颱杜蘇芮打斷漢光演習　國軍取消徵用豐年機場行戰力整補

龜山島沿海長湧浪增大　今起封島3天

龜山島沿海長湧浪增大　今起封島3天

彭啟明：中南部周四放颱風假機率高

彭啟明：中南部周四放颱風假機率高

杜蘇芮路徑恐擦邊台灣！網一看憂：：比登陸恐怖

杜蘇芮路徑恐擦邊台灣！網一看憂：：比登陸恐怖

關鍵字：

影音杜蘇芮颱風防災準備

讀者迴響

熱門新聞

更有希望放颱風假！颱風最新路徑曝

杜蘇芮恐下到發紫　最新各國都估不登陸了

杜蘇芮長大估明陸警　颱風假機率高縣市曝

亞歷媽再遭毀滅爆料！「設局出征一票網紅」

亞歷媽認了說謊！「6年前賜死愛犬」還發文

何潤東夫妻結束16年異地生活！妻生活不能自理

輔大陳若儀2.0　她遊日做3事慘遭放生

杜蘇芮路徑南修　他嘆「北部颱風假掰了」

杜蘇芮侵襲機率100%　風雨最劇時間曝

杜蘇芮轉向「破壞力比登陸更大」

看病完回家！醫狂call：不回來妳會死

不是黑長直！他看到「這髮型」秒心動　一票點頭

杜蘇芮變中颱！路徑西修撲台風雨時程

捷運上滑手機「旁人1舉動」傻眼了

黃沐妍「體脂13」超狂身材曝光

更多

最夯影音

更多
黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑
蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面