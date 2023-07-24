中颱進逼！明起影響東南部海域　漁業署籲漁民嚴加戒備

記者楊惠琪／台北報導

中颱杜蘇芮逼近台灣，預測明天起對台灣東南部海域造成威脅。農委會漁業署提醒海上航行、作業漁船嚴加戒備，收聽颱風動向廣播，儘速進港避風或駛離颱風路徑；針對帛琉籍天使輪貨櫃漂流，也請漁船加強瞭望，避開漂流貨櫃。

▲中颱逼近，漁業署提醒漁民小心防颱。（圖／漁業署提供）

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因應颱風外圍環流即將影響台灣東南部海域，漁業署今提出三大防範措施：包含強化海上養殖及定置網相關設施防護工作，呼籲箱網及淺海牡蠣養殖業者，加強固定海上網具及纜繩等設施；至於定置網業者，應檢視框架、浮球、網片等設施並固定纜繩。

針對陸上魚塭業者，也提醒應檢視塭堤，維護設備正常運作，確實鞏固魚塭岸壁與疏通排水設施，並加強巡視水閘門、養殖備用水源，及檢修備用發電機正常運作並添足用油；必要時於塭堤加設防護網，及作好短時間強降雨造成魚塭鹽度、水質急速變化影響養殖物的因應措施。

而在漁港防颱措施部分，漁業署指出，已請各漁港管理機關加強漁港區域內公共設施的防護、疏通水溝等防颱整備作業，對進港避風漁船完成停泊安排，通知船主加強港區漁船纜繩固定，同時要求各區漁會對魚貨直銷中心、漁會辦公處所等一般設施及消費地魚市場，亦作好防颱措施。

此外，為防止漁港因浮木、布袋蓮或其他漂流物阻塞航道，漁業署也請相關漁港管理機關準備攔阻設施適時佈設，並備妥相關搶通(修)設備機具。