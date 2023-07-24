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杜蘇芮路徑南修恐擦邊台灣！網一看憂「這種最慘」：比登陸恐怖

圖文／CTWANT

目前第5號颱風「杜蘇芮」（Doksori）已經增強為中颱，而最新的預測顯示，杜蘇芮目前路徑向南修正，登台機率大幅降低。但有網友研究過杜蘇芮的路徑後，發現這樣的跑法其實對台灣影響更大，尤其是中南部地區。

（圖／翻攝自PTT）

▲網友曬出氣象網站「windy.com」預測圖。（圖／翻攝自PTT）

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有網友在PTT八卦板上發文，他貼出氣象網站「Windy.com」的颱風路徑預測圖表示，「颱風似乎是鐵了心不登陸台灣，只帶給台灣南部豐沛的雨量，這是不是最好的結局？」

貼文一出立刻引來大批網友留言「這就最爛路徑，不會停班又下大雨，不來就越遠越好」、「這就是最慘結局好嗎」、「好想放颱風假」、「這次再沒登陸，應該就證明有神秘力量的在守護台灣」、「希望來個達放假標準但不造成災害的颱風」、「希望可以幫南部解渴」。

也有網友在看過杜蘇芮的路徑後，擔心起南部狀況表示「沒被台灣護國神山整治過的颱風，會很強勁喔」、「這跑法這比登陸恐怖」、「這路徑看起來高雄跟台南會很嚴重欸，直接閃過中央山脈」、「完全沒被破壞的颱風橫掃過來，這是最慘的」。

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