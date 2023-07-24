CPTPP密件驚傳外流　外交部：還在查證真偽

▲外交部次長李淳。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

外媒日前報導我國發生文件外流案，包括申請加入CPTPP的安全評估、外交電報等，對此，外交部次長李淳今（24日）表示，目前還在查證該文件真偽。他呼籲，國人要發揮媒體識讀的判斷能力，不要完全接受網路上流傳的東西，亦不排除此為對岸認知作戰。

外媒《路透社》日前披露，台灣正調查一起外交洩密案，外流的機敏資訊涉及我國亟欲加入的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP），時值選舉年傳出洩密案，時機不免敏感。

對此，李淳今天上午前往立法院備詢前受訪說明，「現在沒有更進一步的資訊，我們還在查證這些文件的真偽」；至於會查多久，他坦言，這很難講，現在網路上到處流傳很多文件，呼籲民眾，網路上真真假假什麼都有，所以呼籲民眾自己要判斷，不要完全接受網路上流傳的東西。

媒體詢問，這是否可能是對岸的認知作戰？李淳表示，當然有可能，一切都有可能不排除，至於這些文件的真偽，目前還在查證中，外交部就是針對那些文件查證真偽，最重要就是民眾要去判斷這些文件，網路上很多有可能什麼都是真的、什麼都是假的，請大家要發揮識別能力，大家一起努力。