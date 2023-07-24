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CPTPP密件驚傳外流　外交部：還在查證真偽

▲▼陳建仁提出「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於臺灣與美國間貿易協定」專案報告 外交部次長李淳 楊珍妮 王美花。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部次長李淳。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

外媒日前報導我國發生文件外流案，包括申請加入CPTPP的安全評估、外交電報等，對此，外交部次長李淳今（24日）表示，目前還在查證該文件真偽。他呼籲，國人要發揮媒體識讀的判斷能力，不要完全接受網路上流傳的東西，亦不排除此為對岸認知作戰。

外媒《路透社》日前披露，台灣正調查一起外交洩密案，外流的機敏資訊涉及我國亟欲加入的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP），時值選舉年傳出洩密案，時機不免敏感。

對此，李淳今天上午前往立法院備詢前受訪說明，「現在沒有更進一步的資訊，我們還在查證這些文件的真偽」；至於會查多久，他坦言，這很難講，現在網路上到處流傳很多文件，呼籲民眾，網路上真真假假什麼都有，所以呼籲民眾自己要判斷，不要完全接受網路上流傳的東西。

媒體詢問，這是否可能是對岸的認知作戰？李淳表示，當然有可能，一切都有可能不排除，至於這些文件的真偽，目前還在查證中，外交部就是針對那些文件查證真偽，最重要就是民眾要去判斷這些文件，網路上很多有可能什麼都是真的、什麼都是假的，請大家要發揮識別能力，大家一起努力。

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