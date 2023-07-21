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大陸 大陸焦點 特派現場

俄羅斯空襲烏克蘭波及中國領館！　北京證實：無人員傷亡

▲▼發言人就俄羅斯對烏克蘭空襲波及中國駐敖德薩總領館答記者問。（圖／翻攝自微博）

▲中國領事館建築受損。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

俄羅斯連續3晚攻擊烏克蘭南部港口城市敖德薩和尼古拉耶夫（Mykolaiv）。烏克蘭敖德薩地區行政首長基佩爾（Oleg Kiper）表示，俄羅斯以飛彈和無人機攻擊烏克蘭南部港口城市敖德薩，造成中國在當地領事館的一棟建築受損。大陸外交部20日深夜證實，中國駐敖德薩總領館附近發生爆炸，衝擊波震落了總領館部分牆面和窗戶玻璃。

中國大陸外交部網站21日晚上發布「答記者問」，指出有消息稱，俄軍對20日烏克蘭敖德薩發動的無人機和飛彈襲擊波及中國駐敖德薩總領事館，導致領館外牆牆面和部分窗戶玻璃破損。中方能否證實？中方是否已就此向俄方提出交涉？

對此，大陸外交部發言人證實，中國駐敖德薩總領館附近發生爆炸，衝擊波震落了總領館部分牆面和窗戶玻璃。總領館人員早已撤離，沒有造成人員傷亡。

大陸外交部新聞發言人強調，中方密切關注有關動向，繼續同有關方面保持溝通，採取一切必要措施維護中國在烏機構及人員安全。

此前，據《路透社》報導，俄國在退出黑海穀物運輸協議後的幾天，對烏克蘭進行了「報復性打擊」，並指責烏克蘭是近日轟炸克裏米亞大橋、阻礙俄國運送軍事物資的幕後黑手。烏克蘭軍方表示，南部港口城市已連續第3晚遭到空襲，至少3人死亡、8人受傷。

據烏通社報導，7月19日至20日晚，中國駐敖德薩總領事館大樓在俄軍襲擊中受損。基佩爾（Oleg Kiper）向媒體介紹了這一消息。基佩爾說，「我們看到一座民用建築被毀，周圍的建築也遭到破壞。中國駐敖德薩總領事館大樓也遭到損壞。」

路透社報導，中國領事館大樓的受損程度輕微。基佩爾上傳一張照片，上頭顯示一棟大樓的窗戶破裂。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）也指出，20日有6噸要運往中國的農產品在烏克蘭的另一個港口切爾諾莫斯克（Chornomorsk）被炸毀。

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