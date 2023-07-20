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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普提「台灣搶半導體工作」　吳釗燮：台美是互利合作

▲▼外交部長吳釗燮。（圖／記者李毓康攝）

▲外交部長吳釗燮今天前往立法院備詢。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國前總統川普（Donald Trump）近日聲稱，「台灣確實拿走我們所有的半導體業工作」，還說應向台灣收稅、對台建立起貿易壁壘，引發輿論關注。外交部長吳釗燮今（20日）表示，台灣半導體產業與全世界合作，台灣與美國對於半導體是「互利、合作」。

立法院聯席委員會今天上午審查行政院函送業經簽署的「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於臺灣與美國間貿易協定」中、英文本影案。

吳釗燮會前接受媒體聯訪時說明，台灣半導體產業與全世界合作，全世界主要民主國家供應鏈合作的呈現，台灣與美國之間，有關於半導體方面也是「互利、合作」，有關於相關說法，行政院長陳建仁、經濟部長王美花昨天已經有適度對外說明了。

另有媒體關注，總統蔡英文指派民進黨總統參選人賴清德擔任特使，8月率團出席巴拉圭共和國總統貝尼亞就職典禮，會依照慣例過境美國，但有媒體報導團隊爭取過境華府遭拒一事，吳釗燮說，有關於賴副總統在8月15日要參加巴拉圭總統就職典禮這件事情，已經由外交部次長俞大㵢做過很多說明，昨天美國在台協會處長孫曉雅也做過說明，華府也有很多說明，因此，他這邊沒有新的說法。

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關鍵字：

美國台灣外交部吳釗燮

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