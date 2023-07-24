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東森購物攜手香榭國際合作直播　燃起精品風潮

東森購物携手香榭國際合作直播（圖／東森購物提供）

▲香榭國際精品的直播主angie（右），憑藉對精品的深厚了解和激情，吸引眾多高端消費者成為忠實粉絲，左圖為與藝人蕭薔合影。（圖／東森購物提供）

消費中心／綜合報導

2023年東森購物全力開拓直播平台業務，成立直播電商事業部，與星馬港台各大直播天王天后合作，半年來已取得銷售5億的驚人成績。而在精品市場，東森購物選擇與香榭國際精品展開密切合作，這段跨越品牌與領域的合作，彰顯了雙方在直播電商領域的專業實力，同時為消費者帶來更多豐富多元的優質精品銷售體驗。

香榭國際精品成立於2003年，主要提供民眾優質的全新與二手精品，是台灣擁有最多通路且最大的精品銷售電商平台及實體店面，更首創業界投保「贋品險」提供千萬理賠，以保障消費者權益，以秉持專業嚴選和正品保障的形象，深受消費者信賴。

香榭國際精品的直播主angie，又被親切地稱為「時尚娘娘」，憑藉其對精品的深厚了解和激情，吸引了眾多高端消費者成為忠實粉絲。從2016年開啟臉書線上直播節目以來，她的直播節目更是吸引了高金字塔尖端的消費者，為香榭國際精品贏得了眾多口碑。

直播主「時尚娘娘」angie回憶創業過程，年輕時是全職家庭主婦，但為了經濟自主，從網拍賣衣服開啟創業，因緣際會下認識了現在的合作夥伴Alan，一起踏上直播拍賣之路，創造出全新的精品通路。angie希望透過自己的經驗和眼光，引進更多好商品，成為台灣最大的精品通路商，購買粉絲的肯定和支持，成為她繼續往前奮鬥的動力。

東森購物携手香榭國際合作直播（圖／東森購物提供）

▲▼香榭國際精品是專攻精品銷售的直播平台，透過高度曝光和優質節目內容，曾創下單場直播共售出近500件商品的紀錄，單場直播營業額破6千萬。

東森購物携手香榭國際合作直播（圖／東森購物提供）

香榭國際精品是專攻精品銷售的直播平台，透過高度曝光和優質節目內容，曾創下單場直播共售出近500件商品的紀錄，單場直播營業額破6千萬，更曾締造單件商品破1千萬營業額的最高紀錄。看中香榭國際對精品影響力，加上東森購物堅持「東森嚴選」的品質精神，雙方自年初開啟合作至今，已創造了驚人的成績，透過此一合作，未來更將提供更多優質商品給消費者。

不僅在銷售成績上取得了優異表現，香榭國際精品也在社會責任方面展現了其正面影響力。每年定期舉辦愛心義賣活動，並將愛心捐款全數捐贈給弱勢團體。這一善舉獲得了消費者的廣泛支持，讓更多人看到了善良與愛心所帶來的力量。香榭國際精品以「不要在該奮鬥的時候選擇安逸，你的態度決定你的人生」的經營理念，激勵著更多人勇敢追求夢想，實現人生的突破。

透過香榭國際精品深厚的精品銷售經驗和東森購物在電商領域的品質口碑，這段合作為消費者帶來了更多多元化的商品選擇和購物體驗，並持續推動台灣直播電商行業的發展。

東森直播讚：https://www.facebook.com/ehslivestreaming
香榭國際精品FB粉絲團：https://www.facebook.com/avenue888888.tw
香榭官方LINE@：https://lin.ee/gT8D75I
香榭社群：https://reurl.cc/3o40RX

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