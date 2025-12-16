　
民生消費

必勝客開賣雙倍肉量「超級夏威夷比薩」　義大利人憑護照免費吃

▲▼必勝客推出超狂升級版全新「超級夏威夷比薩」。（圖／業者提供）

▲必勝客推出超狂升級版全新「超級夏威夷比薩」。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

必勝客「超級夏威夷比薩」上市，除肉量加倍，再加入鳳梨淋醬，今天起一連4天外帶單點299元。業者還請義大利人憑護照免費吃，全台限量500份。

必勝客全新「超級夏威夷比薩」以火腿、炙烤培根與午餐肉疊加，象徵夏威夷比薩靈魂的「鳳梨」除切片外，再加上特製熱帶鳳梨淋醬。經典款「夏威夷比薩」則持續販售中。

即日起至12月19日外帶單點超級夏威夷大比薩優惠價299元、個人比薩115元起。必勝客表示，12月22日前義大利人憑護照至全台門市可免費兌換1份鬆厚餅皮超級夏威夷大比薩，全台限量500份。

▲▼美國連鎖速食店「Popeyes」攜手「Jack Daniel’s傑克丹尼」推出3款派對套餐。（圖／業者提供）

▲Popeyes攜手「Jack Daniel’s傑克丹尼」推出聯名系列。

Popeyes與「Jack Daniel’s傑克丹尼」跨界合作，聯名飲品「JD into Popeyes Spark」，選用傑克丹尼帶有香草焦糖木質香的No.7，倒進檸檬特調可樂中，每一口都有酒香與氣泡口感。

3款聯名套餐有「都是腿炸雞2入餐售價408元」內含都是腿炸雞2入+肯瓊脆薯M+私房比司吉+JD into Popeyes Spark，「鬆脆小鮮肉9入雞塊餐售價418元」內含小鮮肉雞塊9入+肯瓊脆薯M+私房比司吉+JD into Popeyes Spark，「都是腿炸雞6入分享餐售價1088元」內含都是腿炸雞6入+肯瓊脆薯3份+JD into Popeyes Spark3杯。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

