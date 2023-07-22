　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

林襄直播帶貨前進台中！合體Miya人妻妹紙　甜美與時尚創全新火花

▲林襄首場直播王三郎。（圖／東森購物提供）

▲啦啦隊女神林襄最新代言東森產品「德國BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」，也同步跨入直播帶貨領域。(圖／東森購物提供，下同)

消費中心／綜合報導

啦啦隊女神林襄與美妝直播教主「Miya人妻妹紙」將於7月22日晚間20:00攜手合作，為觀眾帶來一場煥然一新的直播帶貨秀。這次直播不僅是林襄的第二場直播帶貨經驗，更是Miya懷孕生產後的首度復出，兩位美女的合體絕對是一場視覺盛宴！
▲▼林襄直播帶貨前進台中！合體Miya人妻妹紙　甜美與時尚創全新火花。（圖／東森購物提供）

▲林襄代言東森產品「德國BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」，與美妝直播教主「Miya人妻妹紙」將於7月22日晚間20:00攜手合作直播帶貨。

林襄21日成功開啟人生第一場直播帶貨，與千萬直播主王三郎及綜藝鬼才沈玉琳合作，整場業績破2千萬，成績斐然。而首場直播帶貨，林襄表現積極，活潑大方被稱讚是「德國BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」最佳代言人。而打鐵趁熱，林襄今（22）晚20:00將再與美妝直播界的重量級人物「Miya人妻妹紙」首次合體，將碰撞出一場引爆視聽的時尚盛宴。

▲林襄首場直播王三郎。（圖／東森購物提供）

▲啦啦隊女神林襄最新代言東森產品「德國BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」。

Miya在網路上以其甜美可愛的風格和專業的美妝技巧聞名，6月剛升格成為二寶媽，雖然還未坐滿一個月的月子，Miya依然急切地復出，可見她對於這次與林襄合作的期待，兩位美女的默契和互動勢必為觀眾帶來無限的歡樂，吸引大批心儀男粉絲關注。

7月22日晚上20:00，請鎖定Miya人妻妹紙的臉書，一同見證這場美妝與時尚的火花碰撞。

ET快訊
南韓毒包裹畫面曝光！　刑事局：台灣只是轉運站
NONO醜事登上《BBC》！　台灣3男星全被點名
6片肉便當1249元「賣得不差」全場驚呆！　 神人笑曝：不算
獨／奧迪男撞噴機車「偷叫小黃想逃」！　路人搶救傷者畫面曝
快訊／杜蘇芮恐成「爆頭颱」！　估下周四登陸
魔獸爆「強迫男網友3P」遭起訴！　鹹濕私訊曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

林襄直播帶貨前進台中！合體Miya人妻妹紙　甜美與時尚創全新火花

全球高溫熱到芭比Q了！好市多「夏日降暑系保養神器」搶翻免千元入手

【廣編】徐佳瑩演唱會要來了！SUZUKI SWIFT HYBRID車主優先購門票

只有3天！超商「免費請喝燕麥拿鐵」　再加碼送1包米

全台外送族注意！　外送平台連4天「暫停外送1小時」

等到了！超商咖啡「買1送1」爽喝　限時3天快買

雞腿、雞翅都有！　速食店「炸雞買6送6」限時28天搶吃

逛街就是要做自己！情侶爆料另一半做的事　「貼心舉動」女生搖頭說不OK

「肯德基49元優惠券」是詐騙！苦主買10張被盜刷　業者再發聲明

【廣編】黑松C＆C ╳plain-me聯名商品夏日度假必備　參加活動再抽東京雙人行

被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

Makiyo恢單後首直播喊：復活了！　淡定「離婚滿簡單的」..瘦回鉛筆腿

徐懷鈺《我是女生》是撿別人不要的　婉拒《浪姐4》復活賽原因曝光

女搭計程車拿500元付錢　司機找錢她「1手法」耍詐

幫友慶生卻一氧化碳中毒雙亡　父接女兒死訊...忍淚蹲坐路旁

林襄直播帶貨前進台中！合體Miya人妻妹紙　甜美與時尚創全新火花

全球高溫熱到芭比Q了！好市多「夏日降暑系保養神器」搶翻免千元入手

【廣編】徐佳瑩演唱會要來了！SUZUKI SWIFT HYBRID車主優先購門票

只有3天！超商「免費請喝燕麥拿鐵」　再加碼送1包米

全台外送族注意！　外送平台連4天「暫停外送1小時」

等到了！超商咖啡「買1送1」爽喝　限時3天快買

雞腿、雞翅都有！　速食店「炸雞買6送6」限時28天搶吃

逛街就是要做自己！情侶爆料另一半做的事　「貼心舉動」女生搖頭說不OK

「肯德基49元優惠券」是詐騙！苦主買10張被盜刷　業者再發聲明

【廣編】黑松C＆C ╳plain-me聯名商品夏日度假必備　參加活動再抽東京雙人行

蘿莉塔剛結婚2天「已經在問自己能撐多久」！點頭嫁26字原因曝

大谷翔平登板6局失5分　被敲4轟為生涯新高　

瑞恩攪局！張育成得點圈敲長打　波士頓暴雨比賽延至明天

陸生團被質疑「統戰團」　馬辦痛批綠營黔驢技窮：污辱台灣人智慧

台積電美國廠量產延至2025年　王美花：有難一定協助克服

快虛脫！女頂36度烈日迷途漁港10km　身上1物品救了她

回到南島故鄉！原住民族聯合豐年節熱鬧登場　多國團體出席參與

佐藤健疊戴珍珠項鍊帥爆！生圖一出網友全暴動：太離譜

南方航空17萬商務艙！　空姐竟「只給一瓶礦泉水」

說好收租金當生活費！爸爸把房子過戶給哥　大嫂1理由翻臉搶錢

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

消費熱門新聞

限時3天！超商咖啡「買1送1」爽喝

超商限時3天「霜淇淋買1送1」！

外送平台連4天「暫停外送1小時」

網瘋傳「懶人必備，就像餐廳現做」

麥當勞5大夯品買1送1今天開吃！

foodpanda「全台8／9起收平台費」

只有3天！超商豪送燕麥拿鐵、米

全台首間「無人超商」1秒完成結帳

好市多夏日降暑系保養免千元入手

全聯爸爸節運動家電37折！可頌買1送1

超商「5大品項買1送1」只有3天

速食店炸雞買6送6限時28天搶吃

林襄直播帶貨合體Miya人妻妹紙

父親節獻上軟硬兼顧超暖賀禮

更多熱門

相關新聞

Melody婚變首錄　沈玉琳曝近況「我看她心情很好」

Melody婚變首錄　沈玉琳曝近況「我看她心情很好」

Melody日前宣布與結婚17年老公吳育奇離婚，本以為雙方好聚好散，前夫卻委由律師提告離婚協議無效。Melody從美返台，照常錄影《11點熱吵店》，搭擋沈玉琳21日現身林襄代言東森產品「德國BENVOL高風速溫控負離子吹風機」直播帶貨首秀，他提到錄影狀況，「我看她心情很好，她那心情好不用演，是真的。」3人合體魅力大，今天最高在線人數8000多人，業績破2千萬。

林襄直播帶貨首秀掀暴動！

林襄直播帶貨首秀掀暴動！

林襄來了！首場「直播帶貨秀」合體沈玉琳

林襄來了！首場「直播帶貨秀」合體沈玉琳

直播電商火紅　加入東森直播挑戰千萬年薪

直播電商火紅　加入東森直播挑戰千萬年薪

東森購物LIVE獨家販售輕量防水牛津鞋

東森購物LIVE獨家販售輕量防水牛津鞋

關鍵字：

林襄Miya人妻妹紙直播帶貨網紅直播直播主東森嚴選東森購物東森網紅直播

讀者迴響

熱門新聞

葛斯齊爆A咖男星「未婚生子」！1提示太明顯

「魔獸」爆Me too！　男網友控：強迫3P被硬上

獨／幫閨蜜慶生卻雙亡！父接19歲女兒死訊淚崩

姐幫弟找到失蹤女友驚喊：妳是不是賣淫的

拿男友手機玩　女意外目睹自己被性侵畫面

噁！彰化賞花秘境滿地保險套

陳紫渝帥警男友IG突換全黑圖　12字吐心聲

20歲人妻下海陪酒　男客「4體位」性侵挨告

直擊／張棋惠開記者會「一坐下來當場大哭」！

魔獸爆「強迫男網友3P」遭起訴！

限時3天！超商咖啡「買1送1」爽喝

網紅深蹲被槓鈴壓斷頸　頭部前推身亡

即／台南「大雷雨夜襲」5區發1級淹水警戒

女星不認識莊智淵「失禮行為惹議」！

高鐵自由座　她坐5分鐘就遭人驅趕

更多

最夯影音

更多
被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典

被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典
被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面