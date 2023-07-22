林襄直播帶貨前進台中！合體Miya人妻妹紙　甜美與時尚創全新火花

▲啦啦隊女神林襄最新代言東森產品「德國BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」，也同步跨入直播帶貨領域。(圖／東森購物提供，下同)

消費中心／綜合報導

啦啦隊女神林襄與美妝直播教主「Miya人妻妹紙」將於7月22日晚間20:00攜手合作，為觀眾帶來一場煥然一新的直播帶貨秀。這次直播不僅是林襄的第二場直播帶貨經驗，更是Miya懷孕生產後的首度復出，兩位美女的合體絕對是一場視覺盛宴！



▲林襄代言東森產品「德國BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」，與美妝直播教主「Miya人妻妹紙」將於7月22日晚間20:00攜手合作直播帶貨。



林襄21日成功開啟人生第一場直播帶貨，與千萬直播主王三郎及綜藝鬼才沈玉琳合作，整場業績破2千萬，成績斐然。而首場直播帶貨，林襄表現積極，活潑大方被稱讚是「德國BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」最佳代言人。而打鐵趁熱，林襄今（22）晚20:00將再與美妝直播界的重量級人物「Miya人妻妹紙」首次合體，將碰撞出一場引爆視聽的時尚盛宴。

▲啦啦隊女神林襄最新代言東森產品「德國BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」。



Miya在網路上以其甜美可愛的風格和專業的美妝技巧聞名，6月剛升格成為二寶媽，雖然還未坐滿一個月的月子，Miya依然急切地復出，可見她對於這次與林襄合作的期待，兩位美女的默契和互動勢必為觀眾帶來無限的歡樂，吸引大批心儀男粉絲關注。



7月22日晚上20:00，請鎖定Miya人妻妹紙的臉書，一同見證這場美妝與時尚的火花碰撞。