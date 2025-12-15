　
民生消費

【廣編】費列羅金莎於台北101打造巨型聖誕樹　璀璨獻禮凝聚此刻

▲▼FerreroRocher,費列羅金莎,聖誕節,聖誕樹,101,金色。（圖／業者提供）

▲Ferrero Rocher費列羅金莎，於台北101辦公大樓一樓大廳，打造巨型金莎聖誕樹︒

圖、文／費列羅金莎提供

FerreroRocher費列羅金莎於台北101辦公大樓一樓大廳，傾力打造巨型金莎聖誕樹盛大揭幕。這座聖誕樹以金色裝飾與流光燈飾構築，閃耀著宛如金色夢境的光芒，此次活動以「AddYourGoldenTouch」為主題 ，邀請大眾一同走入充滿祝福與浪漫光影的金色世界。

自12月10日起盛大揭幕的費列羅金莎聖誕樹，其璀璨光芒映照在每一顆金色球體之間，如同金莎的金箔外衣，象徵著「珍視、溫暖與分享」。這座金莎聖誕樹不僅是台北最閃耀的耶誕新地標，更是家庭、情侶及好友共度佳節的理想拍照與打卡點。FerreroRocher費列羅金莎希望透過這場金色耶誕盛宴，喚起人們對「分享」的珍惜與「陪伴」的幸福 ，傳遞心意獻給最珍視的人。

在特別的耶誕佳節裡，費列羅金莎特別於台北101八十八樓SPACE88舉辦期間限定耶誕課程手作坊。手作坊推出兩大主題課程：「金莎耶誕光影紙雕盒」與「金莎耶誕玻璃鑲嵌掛飾」。「金莎耶誕光影紙雕盒」結合耶誕圖案與燈光，可成為家中閃耀的聖誕樹裝飾；「金莎耶誕玻璃鑲嵌掛飾」則是以金莎造型透明片彩繪耶誕元素，打造專屬節日藝術品。在專業工藝美術師的指導下 ，無論是親子家庭、摯友閨蜜或戀人伴侶 ，都能於此親手創作屬於自己的金色禮物 ，將愛與感動傳遞給生命中最重要的人 。

活動報名資訊
凡購買「FerreroRocher費列羅金莎二十四粒裝（三百公克）金鑽禮盒」（建議售價新臺幣四百三十九元） ，於活動網站完成發票登錄及報名 ，即有機會免費參加獨家耶誕節手作坊（名額有限，額滿即止） 。

