直播電商火紅！東森購物全面啟動直播徵才計畫　加入東森直播挑戰千萬年薪

▲看好直播前景，東森購物專家孫沛近期把工作重心轉戰直播平台。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

看準直播電商火紅趨勢，東森購物近日宣布發出「直播徵才計畫」，大舉徵求直播相關人才，一共開出包括經紀人、直播主、直播執行製作人等超過30個職缺。不論有無經驗，只要對直播有熱情、不怕操，歡迎一起加入東森購物直播團隊，東森購物也將為年輕夥伴打造業界獨有的「網紅學院」培訓計畫，希望給予年輕人舞台，相信人人都能透過努力學習達到月入百萬，甚至達成夢想成為千萬年薪的直播主。

隨著線上直播帶貨風潮興起，東森購物去年12月與台灣直播平台「就醬播」、「168money」合作開闢網紅直播通路，短短半年時間，已經創造累積突破5億的營收，今年業績目標挑戰20億元。東森購物更規畫投入1億元培訓3,000名直播主，並前進各大校園挖掘直播人才。

這次徵才計畫中，東森購物網路直播電商事業部共開出超過30個職缺，涵蓋商品開發、商品企劃、經紀人、直播主、直播執行製作人、直播企劃、直播專案管理、視覺設計師、行銷企劃、短視頻編導製作、行銷廣告投放等領域。歡迎有志於挑戰直播主職位的年輕朋友加入，只要具備互動能力強、個性鮮明、堅持韌性、善於經營粉絲、不畏鏡頭、態度積極且口語表達能力佳等特質，都是優先考慮對象。

對於直播執行製作人職位，期望具備邏輯思考能力和創意，能夠獨立完成腳本撰寫，並對影片創作充滿熱情。同時，對社群網站的了解也是必備技能。對於經紀人職位，希望瞭解基本演藝相關資訊，並熟悉演藝事業和傳播媒體產業等娛樂動態。

▲孫沛提到，購物專家與直播主兩者領域大為不同，在網路直播平台上能有更大的發揮空間。

擔任購物專家已12年的孫沛，近期把重心轉戰到網路直播平台，她表示，作為一名購物專家和直播主，深切體會到兩個領域的不同之處。擔任直播主時，她能更積極參與直播節目，接觸更多不同商品，並與消費者透過網路隨時互動，得知他們的反應和喜好，讓她能夠有更大的發揮空間，當然也能賺取更多的收入。

對於夢想成為直播主的人，孫沛認為，成為直播主的門檻並不高，只要有熱忱、不畏懼手機鏡頭、口條清晰，即使是雜貨店老闆娘，都有機會成為一名直播主，持之以恆不斷學習和訓練，每個人都有機會挑戰自己，成為一位年薪千萬的直播主。

東森集團也將整合旗下東森購物與台灣第一新媒體ETtoday新聞雲成立「網紅學院」，為有志於網路直播的年輕人提供培訓和支持。透過適當的訓練和指導，每個人都能夠發掘自己的潛力，實現在直播行業中的成功。

東森購物作為東森集團的旗艦品牌，看準直播電商的火紅趨勢，全面啟動直播徵才計畫，滿足市場需求。如果對直播行業充滿熱情，渴望在此領域中實現自己的夢想，歡迎所有對直播充滿熱情的人加入東森購物直播電商事業部，一同開創直播電商的新紀元！

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