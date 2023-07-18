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執行署第4波拍賣im.B　愛馬仕各式精品「105次競價」進帳百萬

▲▼ 士林執行署第4波拍賣 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林執行署18日針對「im.B詐騙案」進行第4波拍賣，愛馬仕鱷魚皮皮夾以15萬6000元拍定。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

im.B不法吸金25億，主嫌曾國緯及女友張淑芬被查扣的千萬精品，今（18日）士林執行署進行第4波拍賣，共吸引15組買家前來競標，經輪番加碼105次激烈競價後，順利將愛馬仕皮帶、皮夾、藝術品等，以總價110萬700元順利拍出，此次拍賣價金也將交由北檢保管，未來將不法所得發還被害人。

士林執行署指出，今下午3時拍賣會，吸引15組買家前來競標，經過輪番加碼105次激烈競價後，將扣案愛馬仕皮帶2條各以6萬9千元及5萬6千元拍定、KONAK戒指2只各以6千元及2千700元拍定、愛馬仕皮夾以1萬1千元拍定，而愛馬仕鱷魚皮皮夾更以15萬6千元拍定。

▲▼ 士林執行署第4波拍賣 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林執行署進行第4波拍賣，吸引15組買家競標。（圖／記者黃宥寧翻攝）

另外雕塑名家高孝午2017年《再生》雕塑系列之作品「再生-鹿」則以80萬元拍定，此次拍賣會僅花45分鐘，總計以溢價7萬餘元，總價110萬700元順利拍出6件精品1件藝術品，拍賣價金將交由台北地檢署保管，以保全未來沒收與求償，徹底剝奪犯罪所得，斷絕詐騙犯罪誘因，讓詐團無利可圖，將不法所得發還被害人，盡力維護民眾權益。

士林分署強調，將持續與檢察機關密切合作，發揮分進合擊的的功能，共同打擊國人痛恨的詐騙行為，協助檢察機關落實刑法沒收新制，針對偵查詐騙集團案所查扣之犯罪所得，將以最短的時間完成變價程序，保存其價值，確保未來犯罪所得之沒收，共同為打詐、懲詐盡一份心力。

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