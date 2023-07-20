戶外時尚新寵！7／20晚間東森購物LIVE獨家販售輕量防水牛津鞋

▲美國NCAA獨家時尚輕量防水牛津鞋兼具時尚與功能性，包括樂天女孩林岱縈、嗄琳Galin、品牌總監Angel Lai以及樂天女孩倪暄等，都是品牌愛用者。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／綜合報導

戶外活動夯，美國NCAA推出一款獨家時尚輕量防水牛津鞋，不僅是洞洞鞋界的愛馬仕，更是帶來全新穿搭方式的戶外必備單品，透過極致工藝，讓一雙鞋等於三雙，無論正裝、休閒或玩水，這款牛津鞋都能輕鬆駕馭，成為戶外愛好者的最佳夥伴。7/20（四）晚間23:20將在東森購物34台獨家販售，東森價1,190元，下單再加碼20%東森幣回饋。

由美國NCAA台灣區品牌總監Angel Lai強力推薦的牛津鞋，採用獨創的牛津S曲線設計及高難度技術的雙密度設計，外觀精緻優雅，並擁有卓越的防滑與舒適表現，鞋內柔軟舒適，鞋底耐磨防滑，不管在哪種地形都能穩健行走。為了提供更完整的腳部保護，鞋款還採用潛水衣布鞋套技術，能夠貼合、保護腳踝，親膚不咬腳，此外，親水快乾、耐髒抗汙的特殊材質，水陸兩用，不必擔心雨天或水上活動的困擾。



▲美國NCAA獨家時尚輕量防水牛津鞋兼具時尚與功能性。

▲藝人林佑星也是這款牛津鞋的忠實愛用者。

除了強大功能性，NCAA時尚輕量防水牛津鞋也受到眾多藝人和樂天女孩喜愛，包括樂天女孩林岱縈、嗄琳Galin、藝人林佑星，以及NCAA台灣區品牌總監Angel Lai本人，都是這款牛津鞋的忠實愛用者，驚嘆這雙牛津鞋的時尚與功能兼具，不僅適合日常穿搭，更能輕鬆應對戶外活動。

無論是戶外愛好者，或是追求功能兼具的時尚達人，鎖定7/20（四）晚間23:20在東森購物34台LIVE節目，美國NCAA獨家時尚輕量防水牛津鞋，將為戶外風潮帶來驚喜與穿搭新魅力。