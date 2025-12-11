　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

統一布丁新推「翻轉雪糕」　超商開賣「聖誕造型蒸包」超萌

▲▼7-11新品優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲統一布丁先前推出「翻轉布丁」掀起話題，如今再推出「翻轉雪糕」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

統一布丁先前推出「翻轉布丁」被搶購一空，如今再推出「翻轉雪糕」，12月22日開放預訂，12月24日起陸續到貨。此外全台設有蒸食機的7-ELEVEN門市，即日起販售「叮噹聖誕造型包」，3款可愛造型讓早餐或點心充滿節慶氣息。

▲▼7-11新品優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲「統一布丁牛奶雪糕」翻轉雪糕版本。（圖／業者提供）

7-ELEVEN再掀起「翻轉甜點風潮」，先前「翻轉布丁」創新組合引起討論，12月24日再推出全新「統一布丁牛奶雪糕」翻轉雪糕版本，獨特焦糖風味變身冰品，顛覆傳統想像。「翻轉雪糕」單支售價35元，12月22日開放訂貨，限定商品將陸續到店，數量有限，售完為止。

▲▼7-11新品優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-11開賣全新「叮噹聖誕造型包」。（圖／業者提供）

此外，即日起全台設有蒸食機的7-ELEVEN門市販售「叮噹聖誕造型包」（單顆售價45元），共3款造型，有3種口味，分別為「企鵝（紫薯芋泥）」、「聖誕老人（奶黃）」、「聖誕襪（紅豆）」，超萌外型搭配甜口內餡，增添節慶氣息。消費者可單顆購買，也可整包入手（6入裝），當早餐或點心都適合。

▲▼7-11新品優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲「叮噹聖誕造型包」單顆售價45元。（圖／業者提供）

同時，OPENPOINT「行動隨時取」年末優惠登場，即日起至12月31日，使用icash Pay線上支付單筆滿100元，可享5％OPENPOINT 點數回饋，每位用戶回饋上限150點，總贈點額度達345萬點，送完為止。推薦活動組合包括哈根達斯指定雪糕10支特價899元（原價1,290元），限量1萬組，每組現省391元。

寶可夢粉絲也有新驚喜，7-ELEVEN「i預購」與「i划算」同步開賣限量版「寶可夢拉麵道杯麵」，推出日式豚骨與味噌兩種口味，每箱12入，優惠價336元（原價420元）。兩款各有6種隨機杯蓋設計，合計12款人氣寶可夢登場，從御三家到皮卡丘通通入列，收藏控可把握。

▲家樂福推出「寶可夢歡樂派對」加價購。（圖／記者林育綾攝）

★家樂福「寶可夢派對」

家樂福即日起至2026年1月13日舉行「寶可夢歡樂派對」活動，會員消費199元加扣10點OPENPOINT，即可加購限定周邊。門市同步化身為「寶可夢主題樂園」，販售超過100款周邊，包括造型燈球、公仔、包袋、餅乾、巧克力、派對零食等，還有超夯的老協珍「寶可夢精靈球佛跳牆」開賣。

▲門市還化身「寶可夢主題樂園」，販售超過100款周邊商品。（圖／記者林育綾攝）

相關報導

家樂福開賣「寶可夢精靈球佛跳牆」　100款周邊公仔、零食齊發

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LINE「9款免費貼圖」限時下載！
立威廉罹癌再曝近況：感覺好多了
獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒
體感探7度！　冷氣團報到影響時間曝
77歲余天認了「已半退休」　罕見露面曝李亞萍近況：我在家很難

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

統一布丁新推「翻轉雪糕」　超商開賣「聖誕造型蒸包」超萌

雙12超值攻略！1212元搶純金墜飾、品牌外套　鎖定爆品「越晚越便宜」

家樂福開賣「寶可夢精靈球佛跳牆」　100款周邊公仔、零食齊發

漢堡王限時3天「華堡套餐73折」　達美樂輸密語吃披薩現省421元

HDMI協會全新HDMI規格和原廠認證　打造無縫高效能的影音生態系

超商雙12咖啡優惠！7-11、萊爾富買12送12　全家推222元組合

快訊／全聯倉儲大火遭起訴　業者：負責任面對司法調查

「琥珀酥皮烤鴨」皮酥肉嫩入口即化！烤鴨口感大進擊　一口咬下滿滿酥香

麥當勞奶昔又賣光！今年喝不到了　業者：明年1/12恢復供應

國泰世華亞洲萬里通聯名卡優惠全面升級！新戶「最高獲3萬2千里」輕鬆換日本來回機票

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

統一布丁新推「翻轉雪糕」　超商開賣「聖誕造型蒸包」超萌

雙12超值攻略！1212元搶純金墜飾、品牌外套　鎖定爆品「越晚越便宜」

家樂福開賣「寶可夢精靈球佛跳牆」　100款周邊公仔、零食齊發

漢堡王限時3天「華堡套餐73折」　達美樂輸密語吃披薩現省421元

HDMI協會全新HDMI規格和原廠認證　打造無縫高效能的影音生態系

超商雙12咖啡優惠！7-11、萊爾富買12送12　全家推222元組合

快訊／全聯倉儲大火遭起訴　業者：負責任面對司法調查

「琥珀酥皮烤鴨」皮酥肉嫩入口即化！烤鴨口感大進擊　一口咬下滿滿酥香

麥當勞奶昔又賣光！今年喝不到了　業者：明年1/12恢復供應

國泰世華亞洲萬里通聯名卡優惠全面升級！新戶「最高獲3萬2千里」輕鬆換日本來回機票

高風險違規持續取締　台東警強化執法與宣導雙軌並行

已經約好祝歌！　D.O.親口證實「缺席金宇彬婚禮」：以EXO為優先

翁立友跟五月天阿信都是50歲！　他驚訝發聲：我們成就差太多

林依晨零台詞交流張孝全「靠書寫聲」對話　《深度安靜》上映日公開

廣徵打詐生力軍！桃園地檢署甄選檢察官助理　正取薪資至少5萬

情境模擬提升辨識力　關山分局打造「前端阻詐」新模式

部立桃園醫院奪6項醫療品質認證獎　打造大桃園全人照護新標竿

媚比琳XHELLO KITTY推最萌彩妝聯名 　超可愛雙面鏡、粉撲只送不賣！

習近平主持中央經濟工作會議　2026黨政機關要繼續堅持過「緊日子」

分析／藍委為基層軍人加薪案不惜擋總預算　回頭卻揮刀砍向助理

【禁韓劇韓團？】立委說要制裁南韓？文化部表態

消費熱門新聞

超商連續5天「買1送1」懶人包

雙12咖啡優惠懶人包！7-11、萊爾富「買12送12」

麥當勞奶昔又賣光！今年喝不到了　業者：明年1/12恢復供應

快訊／全聯倉儲大火遭起訴　業者：負責任面對司法調查

全聯舊制服被嫌醜　新制服「F1賽車風」亮相

「大全聯」改名首家門市青埔店開幕

「琥珀酥皮烤鴨」皮酥肉嫩入口即化！烤鴨口感大進擊

快訊／全聯宣布3年完成「電子價卡」

佛蒙特咖哩不只有甜味！

限今天！超商咖啡「買6送6」

7-11聯名「鬼金棒」推拉麵新品

全家聯名《怪奇物語》推6款服飾文具

超商美式買12送12　周一咖啡優惠懶人包

小港超強輕豪宅「清景麟國家公園」　公園首排＋日系書店＋飯店公設的美好生活

更多熱門

相關新聞

家樂福開賣「寶可夢精靈球佛跳牆」

家樂福開賣「寶可夢精靈球佛跳牆」

《寶可夢傳說 Z-A》話題不斷，家樂福即日起至2026年1月13日舉行「寶可夢歡樂派對」活動，會員消費199元加扣10點OPENPOINT，即可加購限定周邊。門市同步化身為「寶可夢主題樂園」，販售超過100款周邊，包括造型燈球、公仔、包袋、餅乾、巧克力、派對零食等，還有超夯的老協珍「寶可夢精靈球佛跳牆」開賣。

雙12咖啡優惠懶人包！7-11、萊爾富「買12送12」

雙12咖啡優惠懶人包！7-11、萊爾富「買12送12」

寶可夢30週年「台灣成重要市場」

寶可夢30週年「台灣成重要市場」

7-11寄取件送購物金　萊爾富福袋抽股票

7-11寄取件送購物金　萊爾富福袋抽股票

美國《寶可夢》卡牌店再遭洗劫

美國《寶可夢》卡牌店再遭洗劫

關鍵字：

7-117-ELEVEN翻轉雪糕寶可夢

讀者迴響

熱門新聞

賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　勾腳緊抱甜出汁

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

即／裝潢工午休失蹤　倒臥1樓頭顱破裂慘死

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

賴佩霞淚曝洋女婿「換心失敗」逝世

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

年輕人5大最厭惡的員工福利

更多

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面