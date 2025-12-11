統一布丁新推「翻轉雪糕」　超商開賣「聖誕造型蒸包」超萌

▲統一布丁先前推出「翻轉布丁」掀起話題，如今再推出「翻轉雪糕」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

統一布丁先前推出「翻轉布丁」被搶購一空，如今再推出「翻轉雪糕」，12月22日開放預訂，12月24日起陸續到貨。此外全台設有蒸食機的7-ELEVEN門市，即日起販售「叮噹聖誕造型包」，3款可愛造型讓早餐或點心充滿節慶氣息。

▲「統一布丁牛奶雪糕」翻轉雪糕版本。（圖／業者提供）

7-ELEVEN再掀起「翻轉甜點風潮」，先前「翻轉布丁」創新組合引起討論，12月24日再推出全新「統一布丁牛奶雪糕」翻轉雪糕版本，獨特焦糖風味變身冰品，顛覆傳統想像。「翻轉雪糕」單支售價35元，12月22日開放訂貨，限定商品將陸續到店，數量有限，售完為止。

▲7-11開賣全新「叮噹聖誕造型包」。（圖／業者提供）

此外，即日起全台設有蒸食機的7-ELEVEN門市販售「叮噹聖誕造型包」（單顆售價45元），共3款造型，有3種口味，分別為「企鵝（紫薯芋泥）」、「聖誕老人（奶黃）」、「聖誕襪（紅豆）」，超萌外型搭配甜口內餡，增添節慶氣息。消費者可單顆購買，也可整包入手（6入裝），當早餐或點心都適合。





▲「叮噹聖誕造型包」單顆售價45元。（圖／業者提供）

同時，OPENPOINT「行動隨時取」年末優惠登場，即日起至12月31日，使用icash Pay線上支付單筆滿100元，可享5％OPENPOINT 點數回饋，每位用戶回饋上限150點，總贈點額度達345萬點，送完為止。推薦活動組合包括哈根達斯指定雪糕10支特價899元（原價1,290元），限量1萬組，每組現省391元。

寶可夢粉絲也有新驚喜，7-ELEVEN「i預購」與「i划算」同步開賣限量版「寶可夢拉麵道杯麵」，推出日式豚骨與味噌兩種口味，每箱12入，優惠價336元（原價420元）。兩款各有6種隨機杯蓋設計，合計12款人氣寶可夢登場，從御三家到皮卡丘通通入列，收藏控可把握。

▲家樂福推出「寶可夢歡樂派對」加價購。（圖／記者林育綾攝）

★家樂福「寶可夢派對」

家樂福即日起至2026年1月13日舉行「寶可夢歡樂派對」活動，會員消費199元加扣10點OPENPOINT，即可加購限定周邊。門市同步化身為「寶可夢主題樂園」，販售超過100款周邊，包括造型燈球、公仔、包袋、餅乾、巧克力、派對零食等，還有超夯的老協珍「寶可夢精靈球佛跳牆」開賣。

▲門市還化身「寶可夢主題樂園」，販售超過100款周邊商品。（圖／記者林育綾攝）