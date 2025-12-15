　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

港點控準備衝！築間新品牌插旗台中　老師傅主打「手工現做」

▲喜辰港式點心茶餐廳。（圖／記者游瓊華攝）

▲餐飲霸主築間集團首度跨足港式餐飲，全新品牌「喜辰港式點心茶餐廳」將於12月16日插旗台中車站旁的秀泰生活館。（圖／築間提供）

記者游瓊華／台中報導

台中美食圈注意！餐飲霸主築間集團首度跨足港式餐飲，全新品牌「喜辰港式點心茶餐廳」將於12月16日插旗台中車站旁的秀泰生活館，還延攬被譽為「點心界大仁哥」、擁有超過30年資歷的港點主廚黃義仁坐鎮，主打「手工現做、精緻港點」，要征服饕客們挑剔的味蕾。

業者表示，店內招牌點心現點現蒸，熱氣蒸騰上桌。視覺與味覺雙重享受的「喜辰三色蝦餃皇」，以竹炭、紅麴揉入麵皮，手工摺出剔透外皮，包裹著完整鮮蝦，入口Q彈多汁。另一款「喜辰三味燒賣」更是奢華之作，將松露、干貝與魚子醬融入內餡，海味濃郁、層次分明，是懂吃的饕客必點首選。

▲喜辰港式點心茶餐廳。（圖／記者游瓊華攝）

▲喜辰港式點心茶餐廳於12月16日至12月18日試營運期間，推出為期三天的限定優惠活動，可享有88折優惠。（圖／記者游瓊華攝）

除了精緻港點，展現師傅火侯功力的熱炒與主食更是不容錯過。鑊氣十足的「乾炒和牛河粉」，大火快炒逼出醬油焦香，河粉乾爽分明，搭配滑嫩和牛，每一口都是滿足。而「XO醬牛腩雲吞撈麵」則將軟腍牛腩、手工雲吞與彈牙撈麵完美結合，拌上特製XO醬，濃、鮮、辣的滋味讓人欲罷不能。

當然，黯然銷魂的「黯然叉燒飯」，將蜜汁叉燒與焦脆半熟蛋一同鋪在飯上，戳破蛋黃，讓金黃蛋液與醬汁浸潤每粒米飯，香氣四溢。最後，再來一份「天崩地裂落石西多士」或「馳名漏奶華」，為這場道地的港式饗宴畫下完美句點。「喜辰港式點心茶餐廳」首店於12月登場後，預計於2026年第1季在台中開出第2家分店。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
分析／卓榮泰不副署後只剩3套劇本　朝野一事無成結果都是僵局
快訊／勤益科大生越級黃牌自撞亡　校方4聲明悲痛證實
獨／聖石前董座SM帝國曝！飼養大批女奴極度調教
「第6代TOYOTA RAV4」台灣確認上市！日期曝光
快訊／股民注意！上市櫃3檔明起列處置
重機騎士自撞「橋面摔落」亡！死者為勤益科大生
台灣網紅曬美國護照　教「假結婚拿綠卡」回台爽用健保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

港點控準備衝！築間新品牌插旗台中　老師傅主打「手工現做」

全家組全台首個「咖啡渣循環再生大聯盟」　6千噸黑金不必丟了

【廣編】費列羅金莎於台北101打造巨型聖誕樹　璀璨獻禮凝聚此刻

麥當勞App「連7天抽買1送1」　5款套餐限時75折優惠

21風味館聯名《寒霜啟示錄》　3款套餐69折起再送虛寶卡

超商咖啡優惠一次看！7-11熱拿鐵買1送1、全家限今天10元多1杯

好市多傳「28年高雄店」搬遷　業者證實：持續優化賣場硬體設備

速食店「會員日優惠」懶人包　咔啦雞腿堡買1送1

摩斯漢堡「MOS超值省」限時開跑　飲品買1送1、早餐59元起

年末出國潮大爆發！託運行李一定要會「四不原則＋正確綁法」

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

港點控準備衝！築間新品牌插旗台中　老師傅主打「手工現做」

全家組全台首個「咖啡渣循環再生大聯盟」　6千噸黑金不必丟了

【廣編】費列羅金莎於台北101打造巨型聖誕樹　璀璨獻禮凝聚此刻

麥當勞App「連7天抽買1送1」　5款套餐限時75折優惠

21風味館聯名《寒霜啟示錄》　3款套餐69折起再送虛寶卡

超商咖啡優惠一次看！7-11熱拿鐵買1送1、全家限今天10元多1杯

好市多傳「28年高雄店」搬遷　業者證實：持續優化賣場硬體設備

速食店「會員日優惠」懶人包　咔啦雞腿堡買1送1

摩斯漢堡「MOS超值省」限時開跑　飲品買1送1、早餐59元起

年末出國潮大爆發！託運行李一定要會「四不原則＋正確綁法」

檢狂虧踩飛輪收錢竟「車手抗辯」　柯文哲嗆：別用臆測編故事

C羅加入《玩命關頭11》！馮迪索證實「量身打造角色」

弱勢就業一條龍服務獲肯定　雲嘉南分署奪第8屆政府服務獎

分析／卓榮泰不副署後只剩3套劇本　朝野一事無成結果都是僵局

快訊／20歲勤益科大生越級黃牌自撞亡　校方「4聲明」悲痛證實

陪伴球隊從二軍起步！台鋼雄鷹年末異動　感謝王梓安、福永春吾貢獻

南美二館升格國有掀議會風暴　蔡育輝頭綁布條抗議一年貼近4400萬元

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

支持政院不副署決定！　民進黨團：若解散國會奉陪到底

女賣家網售減肥「爆so錠」　衛生局送檢驚含禁藥！判決出爐

【徒手奪槍畫面曝】澳洲海灘2槍手朝人群開槍　英勇路人上前壓制

消費熱門新聞

好市多傳「28年高雄店」搬遷　業者證實：持續優化硬體

超商咖啡優惠一次看！7-11熱拿鐵買1送1

統一布丁新推「翻轉雪糕」耶誕節開賣

麥當勞App「連7天抽買1送1」　5款套餐限時75折優惠

「琥珀酥皮烤鴨」皮酥肉嫩入口即化！烤鴨口感大進擊

超市量販巧克力買1送1、聖誕IP禮盒登場

摩斯漢堡「MOS超值省」限時開跑　飲品買1送1、早餐59元起

全家組全台首個「咖啡渣循環再生大聯盟」

速食店「會員日優惠」懶人包　咔啦雞腿堡買1送1

佛蒙特咖哩不只有甜味！

家樂福開賣「寶可夢精靈球佛跳牆」

麥卡倫推「新餐酒時代」偕葉怡蘭享受歡聚儀式感

21風味館聯名《寒霜啟示錄》　3款套餐69折起再送虛寶卡

託運行李一定要會「四不原則＋正確綁法」

更多熱門

相關新聞

即／勤益科大生越級黃牌自撞亡　校方4聲明悲痛證實

即／勤益科大生越級黃牌自撞亡　校方4聲明悲痛證實

台中市北屯區今天（15日）上午發生死亡車禍，就讀勤益科技大學的20歲劉姓男大生，無照騎乘重機行經廍子路時，不慎自撞路口護欄，墜橋傷重身亡。消息傳回學校，校方哀慟不已，校方發出聲明表示，將請系辦協助慰問關懷家屬，並協助申請保險、學產基金等事宜，相關教師、教官持續關心，並審酌是否對班級實施輔導。

台中重機騎士自撞摔落亡　死者為勤益科大生

台中重機騎士自撞摔落亡　死者為勤益科大生

即／台中機車遭左轉車撞擊　騎士不治

即／台中機車遭左轉車撞擊　騎士不治

即／20歲男越級騎大型重機　摔落橋下頭部重創亡

即／20歲男越級騎大型重機　摔落橋下頭部重創亡

即／台中西屯車禍　騎士命危送醫搶救

即／台中西屯車禍　騎士命危送醫搶救

關鍵字：

港點喜辰台中築間

讀者迴響

熱門新聞

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！

今晚再急凍！　下波變天時間曝

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

《RM》一次送走2人！韓網反應曝

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面