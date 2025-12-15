港點控準備衝！築間新品牌插旗台中　老師傅主打「手工現做」

▲餐飲霸主築間集團首度跨足港式餐飲，全新品牌「喜辰港式點心茶餐廳」將於12月16日插旗台中車站旁的秀泰生活館。（圖／築間提供）

記者游瓊華／台中報導

台中美食圈注意！餐飲霸主築間集團首度跨足港式餐飲，全新品牌「喜辰港式點心茶餐廳」將於12月16日插旗台中車站旁的秀泰生活館，還延攬被譽為「點心界大仁哥」、擁有超過30年資歷的港點主廚黃義仁坐鎮，主打「手工現做、精緻港點」，要征服饕客們挑剔的味蕾。

業者表示，店內招牌點心現點現蒸，熱氣蒸騰上桌。視覺與味覺雙重享受的「喜辰三色蝦餃皇」，以竹炭、紅麴揉入麵皮，手工摺出剔透外皮，包裹著完整鮮蝦，入口Q彈多汁。另一款「喜辰三味燒賣」更是奢華之作，將松露、干貝與魚子醬融入內餡，海味濃郁、層次分明，是懂吃的饕客必點首選。

▲喜辰港式點心茶餐廳於12月16日至12月18日試營運期間，推出為期三天的限定優惠活動，可享有88折優惠。（圖／記者游瓊華攝）



除了精緻港點，展現師傅火侯功力的熱炒與主食更是不容錯過。鑊氣十足的「乾炒和牛河粉」，大火快炒逼出醬油焦香，河粉乾爽分明，搭配滑嫩和牛，每一口都是滿足。而「XO醬牛腩雲吞撈麵」則將軟腍牛腩、手工雲吞與彈牙撈麵完美結合，拌上特製XO醬，濃、鮮、辣的滋味讓人欲罷不能。

當然，黯然銷魂的「黯然叉燒飯」，將蜜汁叉燒與焦脆半熟蛋一同鋪在飯上，戳破蛋黃，讓金黃蛋液與醬汁浸潤每粒米飯，香氣四溢。最後，再來一份「天崩地裂落石西多士」或「馳名漏奶華」，為這場道地的港式饗宴畫下完美句點。「喜辰港式點心茶餐廳」首店於12月登場後，預計於2026年第1季在台中開出第2家分店。