民生消費

佛蒙特咖哩不只有甜味！廚佛Fred嚴選中辣口味做出「神級吃法」把隔夜菜秒變高級天菜

▲▼ 咖哩,好侍咖哩,廚藝,佛蒙特咖哩,咖哩,廚佛,Fred,群群 。（圖／擷取自影片）

▲廚佛Fred合體女神群群，示範如何簡單選用「好侍佛蒙特咖哩」變出多道美味料理！（圖／擷取自影片，下同）

消費中心／綜合報導

當「特級廚師」遇上「啦啦隊女神」，廚房裡迸出的火花究竟是浪漫還是災難？廚佛Fred近日找來女神群群搭檔，沒想到一開場就展現招牌毒舌功力，不僅質問群群「廚藝進步在哪」？還給出「中下等級」的無情評語。不過，這場看似單純的料理對決，在Fred祭出秘密武器「好侍佛蒙特咖哩」後畫風突變，最後竟演變成超狂的「一鍋咖哩無限流」挑戰，更用一鍋醬汁變出黃金咖哩餃與爆汁漢堡，讓網友看完直呼，「這招真的太神了！」

▲▼ 咖哩,好侍咖哩,廚藝,佛蒙特咖哩,咖哩,廚佛,Fred,群群 。（圖／擷取自影片）

影片一開始，Fred就對群群發起靈魂拷問，好奇「咖哩」對她來說是什麼樣的存在。群群認為咖哩是方便、快速且百搭的家常美味，能隨心所欲加入喜歡的食材。沒想到這番話立刻被Fred昇華成人生哲學，他浮誇地說，「咖哩啊，其實就跟我一樣，有一個鮮豔亮眼的外表，但也有內涵、深度與豐富度，所以咖哩是最能代表我個人的一種料理。」語畢還不忘cue一旁沉默的群群，「可以給我一點情緒價值的回應嗎？」

玩笑歸玩笑，這次為了考驗群群，Fred指定她從最經典的「日式咖哩飯」做起，雖然被虧廚藝平平，但群群切起洋蔥、紅蘿蔔的「滾刀塊」手法還是讓Fred點頭稱讚。料理過程中，Fred也特別傳授煮出濃郁咖哩的關鍵秘訣，他強調洋蔥必須炒到微透明，辛辣感才會轉化為甜味與香氣，否則醬汁與食材容易貌合神離。更重要的獨門心法是，加入咖哩塊以前，建議先加一半的水進行燉煮，這樣不僅能避免鍋底燒焦，還能讓食材先入味。擅長肉類料理的Fred更補充，透過分次加水燉煮，能讓豬肉口感保持軟嫩、不會太老。待收汁後放入咖哩塊，辛香料的香氣也能更快地與食材氣味融合，最後再補水調整濃度，如此就能讓咖哩醬的香氣更加突出！

▲▼ 咖哩,好侍咖哩,廚藝,佛蒙特咖哩,咖哩,廚佛,Fred,群群 。（圖／擷取自影片）

說到咖哩口味，台灣家庭最熟悉的就是佛蒙特咖哩，但Fred這次拿出他的秘密武器「好侍佛蒙特咖哩（中辣）」，原來在日本「中辣」才是最熱銷的口味。Fred解釋，佛蒙特咖哩最大的特色就是以柔和辛香的咖哩粉為基底，並加入100%日本產的蘋果泥、風味濃郁的蜂蜜等，這意味著即便選擇中辣咖哩塊，最後還是能吃到蘋果與蜂蜜的香甜。

▲▼ 咖哩,好侍咖哩,廚藝,佛蒙特咖哩,咖哩,廚佛,Fred,群群 。（圖／擷取自影片）

▲▼ 咖哩,好侍咖哩,廚藝,佛蒙特咖哩,咖哩,廚佛,Fred,群群 。（圖／擷取自影片）

在Fred的諄諄引導下，群群順利以「好侍佛蒙特咖哩（中辣）」完成料多味美的咖哩飯，Fred試吃後忍不住直讚，他形容這款咖哩的辛香料味道不會直衝腦門，而是像慢跑選手一樣在嘴裡循環，最後充滿整個口腔。雖然形容詞超展開，但也證明了這款咖哩的層次感極其豐富。

▲▼ 咖哩,好侍咖哩,廚藝,佛蒙特咖哩,咖哩,廚佛,Fred,群群 。（圖／擷取自影片）

▲▼ 咖哩,好侍咖哩,廚藝,佛蒙特咖哩,咖哩,廚佛,Fred,群群 。（圖／擷取自影片）

吃完群群的咖哩飯，真正的重頭戲才剛開始，Fred揚言要挑戰「一鍋咖哩的無限料理」，把剩下的咖哩醬變成截然不同的高級菜色。他腦洞大開，利用奶油與麵粉混合捏出油酥皮，內餡則是用炒香的洋蔥、大蒜、豬絞肉，再直接拌入剛剛煮好的濃郁咖哩醬與鍋底剁碎的馬鈴薯與紅蘿蔔，變出外皮酥脆充滿奶香的「黃金咖哩餃」。

緊接著又靈機一動，將番茄醬、Tabasco、烏斯特醬等調味炒香後，加入佛蒙特咖哩醬進行熬煮，瞬間變成層次豐富的特製醬汁，最後淋在多汁的漢堡排上，再以漢堡麵包溫柔包覆。這道「咖哩醬魂漢堡」，讓肉汁與帶有蘋果蜂蜜甜味的咖哩醬在口中爆開，Fred更是浮誇大喊Oh My God，直呼這道菜大人小孩都會愛死。

▲▼ 咖哩,好侍咖哩,廚藝,佛蒙特咖哩,咖哩,廚佛,Fred,群群 。（圖／擷取自影片）

Fred感性地說，現代人工作忙碌，如果回家能打開冰箱，用一鍋燉好的咖哩，簡單加熱或是稍微變化一下，就能做出一道道撫慰人心的料理，吃了第一口，彷彿就能把所有煩惱與疲憊拋開。

想要在家復刻Fred的神手藝，現在正是好時機！即日起至2026年1月4日，只要至任一通路購買好侍商品（需含一盒佛蒙特咖哩系列），並到活動網站登錄發票號碼、填寫基本資料，就有機會抽中總價值超過12萬元的超豪華獎項。過去只嚐過甜味品項的煮夫煮婦，下回去超市不妨試試日本銷售冠軍的「中辣」佛蒙特咖哩，或是學Fred來個混搭風，調配出屬於你的靈魂咖哩味。

活動網址：https://reurl.cc/Dbm566

▲▼ 咖哩,好侍咖哩,廚藝,佛蒙特咖哩,咖哩,廚佛,Fred,群群 。（圖／擷取自影片）

▲▼ 咖哩,好侍咖哩,廚藝,佛蒙特咖哩,咖哩,廚佛,Fred,群群 。（圖／擷取自影片）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

