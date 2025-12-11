　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「琥珀酥皮烤鴨」皮酥肉嫩入口即化！烤鴨口感大進擊　一口咬下滿滿酥香

酥皮烤鴨,王品享鴨,鴨肉,加菜金（圖／業者提供）

▲享鴨最有人氣及廣受老饕喜愛的「琥珀酥皮烤鴨」，讓你一秒進入烤鴨天堂。（圖／享鴨提供，以下同）

消費中心／綜合報導

你有多久沒有好好吃一隻烤鴨？不是外面櫥窗裡那種掛滿一排、味道很看運氣的烤鴨，而是那種一端上桌就油亮得像上了光、刀子輕輕一劃就會「滋」一聲酥到作響的烤鴨。現在，不用揪團、不用湊一桌、不用等到下一個聚餐日，只要兩個人就能簡單輕鬆在享鴨坐下來，開啟一場真正的酥皮饗宴。

烤鴨從糖浴開啟美味進化旅程
享鴨以獨創琥珀焦糖化工藝推出全新「琥珀酥皮烤鴨」，這道功夫烤鴨上桌前，要先經過十道繁複工序，先用「麥芽糖」為鴨皮輕柔淋製上色，披上一件越烤越亮的糖衣後，接著進入專屬低溫控濕的風乾室，經過24小時讓水分散去，最後再以四段火侯慢慢烘烤出油亮的琥珀色澤。

一年要烤十九萬隻鴨的享鴨，堅持選用約2.6公斤、飼育75天的櫻桃鴨，以最佳體型與油脂比例標準，要求隻隻烤到「薄脆、香酥」的境界。當片鴨師傅劃下第一刀的瞬間，那一聲「滋」的酥聲，真的會讓人懷疑是不是電影音效團隊在旁同步配音，隨後油脂肉汁緩緩溢出，皮酥肉嫩簡直太完美了。

三種吃法的組合拳 每一口都是風味爆擊
品嚐時，第一口從琥珀色鴨皮開始，沾上冰晶砂糖入口，甜味先跳出來，隨後油脂在舌尖緩緩化開，最後被酥度一口收尾。那是只有精準糖浴跟風乾工法才能做到的絕佳口感。

酥皮烤鴨,王品享鴨,鴨肉,加菜金（圖／享鴨提供）

第二口鴨胸肉，每片厚度都是嚴格的0.4公分，軟嫩度恰到好處，配上花椒鹽與蘸水，就像瞬間換了個場景，從甜香進入微麻輕辣、風味更立體的世界。

最後來個鴨肉捲餅，甜麵醬、蔥段、黃瓜絲、鴨肉捲起來的那一刻，才能實在意會，經典好吃的片皮鴨永遠不會背叛你的味蕾。

連配菜都「鴨」到底：濃郁、清爽 甜點也能呼應主角
這次享鴨連配菜都很講究。「琥珀生菜鴨鬆」把片下的鴨肉切碎後與筍丁、香菇、油條一起爆炒，一入口，從軟到脆再到酥香的層次，像在舌尖辦派對。包進生菜裡，則是能先感受到濃郁鴨香鋪滿味蕾，再由蔬菜的清爽帶出平衡，整體風味豐富卻不油膩。

甜點「金沙奶蓋布丁」也貫徹口味的延伸，布丁覆蓋一層綿密的鹹蛋奶蓋，再灑上烤鹹蛋黃，甜鹹交織的餘韻，令人讚嘆：「完美的Ending！」

酥皮烤鴨,王品享鴨,鴨肉,加菜金（圖／享鴨提供）

▲兩人就能爽吃飯店等級的烤鴨，真的不用等揪團。

以往吃烤鴨總得找到一群人，享鴨把這件事變得超輕鬆，兩個人就可以直接享用烤鴨雙人套餐，不用等大家時間喬在一起，想吃就吃，讓享用烤鴨變成生活日常的一部分，而不是節慶限定的聚餐。

現在只要秀出你的「酥」 就能輕鬆賺到加菜金
即日起到2026年2月13日，只要名字裡有「ㄙㄨ」或「ㄕㄨ」的同音字，都可以直接拿$290加菜金，如果沒有也別緊張，只要到享鴨FB或IG活動貼文留言你心目中琥珀酥皮烤鴨的「酥是哪種酥」，或帶著鳳梨酥、蛋黃酥、花生酥，並出示給服務人員確認，也能享優惠。

享鴨招牌的琥珀酥皮烤鴨，再加上全新的琥珀生菜鴨鬆與金沙奶蓋布丁，把烤鴨這件事變得既講究又輕鬆，「想吃烤鴨」不再需要等人、也不需要特別理由，兩個人就能擁有一整桌酥香四溢的幸福，讓烤鴨成為生活裡最「酥」的一件小事！

立即訂位 享受最酥~的烤鴨 : https://reurl.cc/k8XkDd

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
明3地降雨機率增　冷氣團周六報到「下探10度」
快訊／台積電帶頭殺！　台股狂瀉失守2萬8
陸87歲書畫大師范曾自爆「喜獲獨子」 失聯風波後首現身北京
快訊／才結婚1年...賴佩霞女婿驚傳病逝
LINE「1功能」訊息瞬間乾淨！　一票人驚實用：現在才知道
快訊／里長尋人聞到臭味　破門驚見男已死亡
小禎41歲生日「激吻小7歲男友」!　被霸氣攬入懷…勾腳緊抱

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商雙12咖啡優惠！7-11、萊爾富買12送12　全家推222元組合

快訊／全聯倉儲大火遭起訴　業者：負責任面對司法調查

「琥珀酥皮烤鴨」皮酥肉嫩入口即化！烤鴨口感大進擊　一口咬下滿滿酥香

麥當勞奶昔又賣光！今年喝不到了　業者：明年1/12恢復供應

國泰世華亞洲萬里通聯名卡優惠全面升級！新戶「最高獲3萬2千里」輕鬆換日本來回機票

佛蒙特咖哩不只有甜味！廚佛Fred嚴選中辣口味做出「神級吃法」把隔夜菜秒變高級天菜

超商雙12開跑！7-11寄取件送購物金　萊爾富咖啡買12送12、抽股票

「大全聯」改名後首家門市青埔店開幕　1500坪融合量販+百貨

全聯新制服「F1賽車風」亮相　國家隊設計師操刀

一秒穿越4500年前古埃及　直擊金字塔禁區！《消失的法老》VR沉浸體驗台北登場

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

超商雙12咖啡優惠！7-11、萊爾富買12送12　全家推222元組合

快訊／全聯倉儲大火遭起訴　業者：負責任面對司法調查

「琥珀酥皮烤鴨」皮酥肉嫩入口即化！烤鴨口感大進擊　一口咬下滿滿酥香

麥當勞奶昔又賣光！今年喝不到了　業者：明年1/12恢復供應

國泰世華亞洲萬里通聯名卡優惠全面升級！新戶「最高獲3萬2千里」輕鬆換日本來回機票

佛蒙特咖哩不只有甜味！廚佛Fred嚴選中辣口味做出「神級吃法」把隔夜菜秒變高級天菜

超商雙12開跑！7-11寄取件送購物金　萊爾富咖啡買12送12、抽股票

「大全聯」改名後首家門市青埔店開幕　1500坪融合量販+百貨

全聯新制服「F1賽車風」亮相　國家隊設計師操刀

一秒穿越4500年前古埃及　直擊金字塔禁區！《消失的法老》VR沉浸體驗台北登場

快訊／台股收盤大跌375.98點　台積電跌30元至1470

4年獵4間！「礁溪大鱷」疫後狂掃樓　5.4億再吞「太子行旅」

10年4度酒駕被抓！賴帳「18萬罰單」公寓被查封　男嚇傻分8期繳清

快訊／南韓光州圖書館「施工崩塌」　2名工人慘遭活埋！

外媒曝鄧愷威有意出戰WBC　經紀公司：參賽仍待多方評估

總預算卡關減稅福利、婚育宅等政策恐受影響　行政院再籲立院速審

再揭炸藥標案可後續擴充　王鴻薇：福麥裝修公司最高可拿14.1億

台南女警執勤遭斧頭偷襲撕裂傷　黃偉哲到派出所親慰：暴力絕不寬貸

快訊／台積電帶頭殺！台股收盤前狂瀉415點　失守2萬8

FF14繁中版上市！阿爾法立體一卡通超萌　可愛坐姿秒成光之夥伴

郭碧婷住台灣分居向佐　笑「向太給很多錢錢」

消費熱門新聞

超商連續5天「買1送1」懶人包

麥當勞奶昔又賣光！今年喝不到了　業者：明年1/12恢復供應

快訊／全聯倉儲大火遭起訴　業者：負責任面對司法調查

全聯舊制服被嫌醜　新制服「F1賽車風」亮相

「大全聯」改名首家門市青埔店開幕

快訊／全聯宣布3年完成「電子價卡」

佛蒙特咖哩不只有甜味！

7-11聯名「鬼金棒」推拉麵新品

全家聯名《怪奇物語》推6款服飾文具

限今天！超商咖啡「買6送6」

超商美式買12送12　周一咖啡優惠懶人包

小港超強輕豪宅「清景麟國家公園」　公園首排＋日系書店＋飯店公設的美好生活

「琥珀酥皮烤鴨」皮酥肉嫩入口即化！烤鴨口感大進擊

7-11寄取件送購物金　萊爾富福袋抽股票

更多熱門

相關新聞

冬天霸主！他喊「羊肉爐完勝薑母鴨」　內行曝原因

冬天霸主！他喊「羊肉爐完勝薑母鴨」　內行曝原因

天氣冷颼颼，一名網友主張「羊肉爐＞薑母鴨，不接受反駁！」短短一句話立刻掀起美食話題，大票網友點頭認為，「羊肉口感比鴨肉好太多了」、「羊肉爐煮到骨肉一口分離，那才叫爽」、「燉到我用吸的都可以吸下來」、「根本比不了 羊肉爐贏爛」。

基隆市府關懷老福機構　致贈加菜金傳遞祝福

基隆市府關懷老福機構　致贈加菜金傳遞祝福

高雄鴨肉店肥鼠啃肉　衛生局將開罰

高雄鴨肉店肥鼠啃肉　衛生局將開罰

連續14天史上最硬教召　花蓮巿長致贈加菜金

連續14天史上最硬教召　花蓮巿長致贈加菜金

台南4星排隊名店爆食安 　衛生局出手了

台南4星排隊名店爆食安 　衛生局出手了

關鍵字：

酥皮烤鴨王品享鴨鴨肉加菜金

讀者迴響

熱門新聞

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

年輕人5大最厭惡的員工福利

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

陸第一網紅癌症復發轉移！停播1年遭傳「人沒了」親曝真相

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

說話不算話星座Top 3 ！

不只愛玩越界！小煜爆「常喝到爛醉」

更多

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面