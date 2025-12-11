「琥珀酥皮烤鴨」皮酥肉嫩入口即化！烤鴨口感大進擊　一口咬下滿滿酥香

▲享鴨最有人氣及廣受老饕喜愛的「琥珀酥皮烤鴨」，讓你一秒進入烤鴨天堂。（圖／享鴨提供，以下同）

消費中心／綜合報導

你有多久沒有好好吃一隻烤鴨？不是外面櫥窗裡那種掛滿一排、味道很看運氣的烤鴨，而是那種一端上桌就油亮得像上了光、刀子輕輕一劃就會「滋」一聲酥到作響的烤鴨。現在，不用揪團、不用湊一桌、不用等到下一個聚餐日，只要兩個人就能簡單輕鬆在享鴨坐下來，開啟一場真正的酥皮饗宴。

烤鴨從糖浴開啟美味進化旅程

享鴨以獨創琥珀焦糖化工藝推出全新「琥珀酥皮烤鴨」，這道功夫烤鴨上桌前，要先經過十道繁複工序，先用「麥芽糖」為鴨皮輕柔淋製上色，披上一件越烤越亮的糖衣後，接著進入專屬低溫控濕的風乾室，經過24小時讓水分散去，最後再以四段火侯慢慢烘烤出油亮的琥珀色澤。

一年要烤十九萬隻鴨的享鴨，堅持選用約2.6公斤、飼育75天的櫻桃鴨，以最佳體型與油脂比例標準，要求隻隻烤到「薄脆、香酥」的境界。當片鴨師傅劃下第一刀的瞬間，那一聲「滋」的酥聲，真的會讓人懷疑是不是電影音效團隊在旁同步配音，隨後油脂肉汁緩緩溢出，皮酥肉嫩簡直太完美了。

三種吃法的組合拳 每一口都是風味爆擊

品嚐時，第一口從琥珀色鴨皮開始，沾上冰晶砂糖入口，甜味先跳出來，隨後油脂在舌尖緩緩化開，最後被酥度一口收尾。那是只有精準糖浴跟風乾工法才能做到的絕佳口感。

第二口鴨胸肉，每片厚度都是嚴格的0.4公分，軟嫩度恰到好處，配上花椒鹽與蘸水，就像瞬間換了個場景，從甜香進入微麻輕辣、風味更立體的世界。

最後來個鴨肉捲餅，甜麵醬、蔥段、黃瓜絲、鴨肉捲起來的那一刻，才能實在意會，經典好吃的片皮鴨永遠不會背叛你的味蕾。

連配菜都「鴨」到底：濃郁、清爽 甜點也能呼應主角

這次享鴨連配菜都很講究。「琥珀生菜鴨鬆」把片下的鴨肉切碎後與筍丁、香菇、油條一起爆炒，一入口，從軟到脆再到酥香的層次，像在舌尖辦派對。包進生菜裡，則是能先感受到濃郁鴨香鋪滿味蕾，再由蔬菜的清爽帶出平衡，整體風味豐富卻不油膩。

甜點「金沙奶蓋布丁」也貫徹口味的延伸，布丁覆蓋一層綿密的鹹蛋奶蓋，再灑上烤鹹蛋黃，甜鹹交織的餘韻，令人讚嘆：「完美的Ending！」

▲兩人就能爽吃飯店等級的烤鴨，真的不用等揪團。

以往吃烤鴨總得找到一群人，享鴨把這件事變得超輕鬆，兩個人就可以直接享用烤鴨雙人套餐，不用等大家時間喬在一起，想吃就吃，讓享用烤鴨變成生活日常的一部分，而不是節慶限定的聚餐。

現在只要秀出你的「酥」 就能輕鬆賺到加菜金

即日起到2026年2月13日，只要名字裡有「ㄙㄨ」或「ㄕㄨ」的同音字，都可以直接拿$290加菜金，如果沒有也別緊張，只要到享鴨FB或IG活動貼文留言你心目中琥珀酥皮烤鴨的「酥是哪種酥」，或帶著鳳梨酥、蛋黃酥、花生酥，並出示給服務人員確認，也能享優惠。

享鴨招牌的琥珀酥皮烤鴨，再加上全新的琥珀生菜鴨鬆與金沙奶蓋布丁，把烤鴨這件事變得既講究又輕鬆，「想吃烤鴨」不再需要等人、也不需要特別理由，兩個人就能擁有一整桌酥香四溢的幸福，讓烤鴨成為生活裡最「酥」的一件小事！

立即訂位 享受最酥~的烤鴨 : https://reurl.cc/k8XkDd