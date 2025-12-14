　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

速食店「會員日優惠」懶人包　咔啦雞腿堡買1送1

▲▼肯德基。（圖／業者提供）

▲4家速食店下周會員日限定優惠先看 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食店「會員日」推出限定優惠，肯德基咔啦雞腿堡買1送1、買炸雞送蛋撻，頂呱呱則是呱脖老饕組現省36元。另外，德克士也有+10元多1件的好康。《ETtoday新聞雲》整理下周優惠懶人包，讀者可以先筆記。

▲▼頂呱呱呱呱包。（圖／業者提供）

▲頂呱呱會員日推呱脖老饕組現省36元。

●肯德基
肯德基「炸翻星期三（12月17日）」活動祭出3大優惠，包括「咔啦雞腿堡買1送1」，特價95元；「買炸雞送蛋撻桶餐」內含卡啦脆雞6塊+原味蛋撻6顆，特價399元；「蛋撻點心神券」內含雙色轉轉QQ球1份+原味蛋撻2顆+小杯無糖茉莉綠茶1杯，特價79元。優惠券於當日上午10時30分起開放於PK APP領取，送完為止。

●頂呱呱
頂呱呱周三會員日（12月17日）祭出「呱脖老饕組」，內含呱呱包1顆+雞脖子1份特價119元，現省36元。限於官方LINE帳號領券且限當天使用完畢。

●德克士脆皮炸雞
德克士脆皮炸雞「逢8會員日（12月18日）」祭出「17品項+10元多1件」，包括超級酪乳雞腿堡、起司蔬菜牛肉堡、檸香雞腿堡、椒香雞腿堡、黃金Q蝦堡、咔滋薯霸、紫金QQ球、咔滋啃骨雞、咔滋洋蔥圈、黃金薯餅、冰紅茶、無糖綠茶、經典冰奶茶、百事可樂、七喜、鮮萃檸檬綠茶、現磨美式咖啡，會員每次消費上限為10組。

●21風味館（21PLUS）
21風味館「逢1品牌日（12月21日）」祭出6大優惠，包括「21香草烤雞特價369元」、「21香草烤半雞特價189元」、「香草烤雞腿特價89元」、「香草烤雞腿2隻特價170元」、「香脆炸雞桶（5入）售價288元」、「香脆炸雞2塊特價115元」。21TOGO門市、美食外送平台不適用此活動。

