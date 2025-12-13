　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

家樂福巧克力買1送1！聖誕IP禮盒登場　全聯新推可可麵包甜點

▲▼家樂福「聖誕交換禮物」集結多款IP聯名造型禮盒，包括Hello Kitty、Kuromi、帕恰狗、蠟筆小新、玩具總動員等。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福「聖誕交換禮物」集結多款IP聯名造型禮盒，包括Hello Kitty、Kuromi、玩具總動員等。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

聖誕節將近，量販與超市同步開打「巧克力季」，家樂福以「聖誕交換禮物」為主題，推出多款IP聯名造型禮盒，包括Hello Kitty、Kuromi、帕恰狗、蠟筆小新，還有百款巧克力「買1送1」。全聯、大全聯則鎖定烘焙市場，從麵包到歐式甜點，全面換上可可風味。

▲▼家樂福推出「聖誕交換禮物」集結多款超萌IP禮盒，同步還有「Chocolate Fair」活動。（圖／業者提供）

▲家樂福推出「聖誕交換禮物」集結多款超萌IP禮盒。（圖／業者提供）

★家樂福

●聖誕交換禮物

家樂福「聖誕交換禮物」活動12月10日至12月25日登場，今年聚焦人氣角色與巧克力禮品，集結Hello Kitty、Kuromi、帕恰狗、蠟筆小新、玩具總動員熊抱哥與三眼怪等IP，推出多款造型公仔、糖果、餅乾及棉花糖商品，價格落在56元至599元間，主打節慶收藏與贈禮需求。12月20日下午3點也將舉辦聖誕變裝大遊行，全台門市同步舉行。

▲▼家樂福「聖誕交換禮物」集結多款IP聯名造型禮盒，包括Hello Kitty、Kuromi、帕恰狗、蠟筆小新、玩具總動員等。（圖／記者林育綾攝）

▲超萌IP聯名造型禮盒，包括Hello Kitty、Kuromi 等。（圖／記者林育綾攝）

IP聯名商品中，「Kuromi造型桶附背袋」（法國麵包脆餅奶油8入）售價599元、「Kuromi 芒果麻糬6入」售價499元、「Hello Kitty巧克力小餅乾」售價299元、「Hello Kitty造型小曲奇迷你包」售價56元，都是人氣焦點。

▲▼家樂福「聖誕交換禮物」集結多款IP聯名造型禮盒，包括Hello Kitty、Kuromi、帕恰狗、蠟筆小新、玩具總動員等。（圖／記者林育綾攝）

▲▼零食禮盒除了結合IP，還有扭蛋機、夾娃娃機等，吃零食還能同時玩遊戲。（圖／記者林育綾攝）

▲▼家樂福「聖誕交換禮物」集結多款IP聯名造型禮盒，包括Hello Kitty、Kuromi、帕恰狗、蠟筆小新、玩具總動員等。（圖／記者林育綾攝）

另有「蠟筆小新爆米花趣味扭蛋機」特價359元、「帕恰狗坐姿玩偶」6吋特價158元、12吋特價299元，以及「玩具總動員熊抱哥棉花糖棒」特價159元、「迪士尼熊抱哥／三眼怪造型公仔棉花糖」特價120元，具有造型趣味與收藏價值。

▼家樂福「聖誕交換禮物」集結多款超萌IP禮盒。（圖／業者提供）

▲▼家樂福推出「聖誕交換禮物」集結多款超萌IP禮盒，同步還有「Chocolate Fair」活動。（圖／業者提供）

●巧克力買1送1起

家樂福同時舉辦「Chocolate Fair」，網羅超過百款國內外人氣品牌巧克力，包括HERSHEY’S、Meiji、GODIVA、瑞士蓮Lindor、TOBLERONE、KitKat、LOTTE、Alfredo等。

▲▼家樂福推出「聖誕交換禮物」集結多款超萌IP禮盒，同步還有「Chocolate Fair」活動。（圖／業者提供）

▲家樂福「Chocolate Fair」買1送1起。（圖／業者提供）

即日起至12月25日，家樂福多款巧克力祭出「買1送1」、「第二件優惠」與「OPENPOINT點數10倍送」。單筆購買巧克力商品滿249元，再送30元折價券（單筆最高送90元，不含果醬、飲料、冰品等品項），適合節慶採買。

▲▼家樂福推出「聖誕交換禮物」集結多款超萌IP禮盒，同步還有「Chocolate Fair」活動。（圖／業者提供）

▲▼家樂福邀請日本甜點師西園誠一郎、世界麵包冠軍王鵬傑，共同開發9款巧克力麵包及甜點。（圖／業者提供）

▲▼家樂福推出「聖誕交換禮物」集結多款超萌IP禮盒，同步還有「Chocolate Fair」活動。（圖／業者提供）

此外，家樂福也邀請日本甜點師西園誠一郎與世界麵包冠軍王鵬傑，共同開發9款巧克力麵包及甜點，包含「焦糖巧克力塔」（69元）、「蔓越莓乳酪巧克力軟歐」（65元）、「巧克力生吐司」（89元）、「核桃布朗尼」（50元）與「巧克力橙香瑪德蓮」（42元）等，以比利時可可調製出濃郁層次感，期間限定開賣。

★全聯「巧克力季」

全聯與大全聯也同步推出「巧克力季」活動，即日起至2026年1月8日祭出巧克力及糖果優惠，全聯單筆滿249元現折30元、大全聯滿499元現折60元。

▲▼全聯、大全聯「巧克力季」，除了集結世界熱銷巧克力，還有烘焙甜點及麵包推出可可風味。（圖／業者提供）

▲全聯、大全聯「巧克力季」，烘焙甜點及麵包推出可可風味。（圖／業者提供）

根據統計，台灣巧克力銷售高峰落在12月至隔年2月，去年平均每人花費656元購買巧克力商品，全聯內部數據則顯示，巧克力烘焙品項銷售額已突破4億元，顯示市場需求穩定成長。

▲▼全聯、大全聯「巧克力季」，除了集結世界熱銷巧克力，還有烘焙甜點及麵包推出可可風味。（圖／業者提供）

▲▼全聯、大全聯「巧克力季」集結世界熱銷巧克力，同時推出優惠。（圖／業者提供）

▲▼全聯、大全聯「巧克力季」，除了集結世界熱銷巧克力，還有烘焙甜點及麵包推出可可風味。（圖／業者提供）

此次活動集結多款熱銷商品，品牌陣容橫跨歐、日、美系，價格區間多元，包括「金莎片裝牛奶巧克力塊／70%黑巧克力塊90g」每片135元、「健達含餡造型牛奶巧克力122g」每包125元、「HERSHEY’S好時KISSES水滴綜合口味135g」單包特價139元、第2件5折、「KitKat草莓濃郁可可威化104.4g」特價135元、「瑞士蓮Lindor開心果夾餡牛奶巧克力200g」任2盒538元、「西班牙樂卡莎夾餡可可球蔓越莓／核桃80g」任2包178元。

●麵包「巧克力季」

阪急麵包也於全聯、大全聯同步推出「聖誕巧克力季」，以銅板價打造多款烘焙甜點。全聯限定商品包括「巧克力可頌」與「巧克力麻吉燒」，特價35元；「巧克力濃心菠蘿」與「杏仁巧克力派司」售價39元。

▲▼全聯、大全聯「巧克力季」，除了集結世界熱銷巧克力，還有烘焙甜點及麵包推出可可風味。（圖／業者提供）

▲阪急麵包同步推出「聖誕巧克力季」，以銅板價打造多款烘焙甜點。（圖／業者提供）

大全聯限定店（青埔、中壢、平鎮、內湖、忠孝店）則推出「橙香乳酪」（45元）、「開心果丹麥條」（65元）、「草莓巧克力可頌」（49元）等多款新品，即日起至1月8日全品項88折。

▲▼全聯、大全聯「巧克力季」，除了集結世界熱銷巧克力，還有烘焙甜點及麵包推出可可風味。（圖／業者提供）

▲全聯、大全聯「巧克力季」，烘焙甜點及麵包推出可可風味。（圖／業者提供）

大全聯烘焙品牌進一步推出「咖啡巧克力麵包棒」3入特價59元、「雲朵巧克力蛋糕」38元、「小紅莓黑巧頂級歐包」2入特價68元、「6吋巧克力戚風蛋糕」82元、「巧克力馬芬」2入特價62元，主打濃郁可可風味與鬆軟口感，從早餐、下午茶到節慶甜點都能一次採買。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

